"Trump, dünyadaki iktisat sistemini ortadan kaldırdı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "ABD Başkanı Trump, dünyada 2030 yılına kadar planlanmış olan iktisat sistemini tamamen ortadan kaldırdı ve şu anda da gördüğümüz üzere devletlerin iç işlerine karışır vaziyete kadar geldi." dedi.

Bursa MÜSİAD 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaan, Bursa'nın Türkiye'nin kıymetli şehirlerinden biri olduğunu ve ekonomik anlamda ülkeye çok büyük katkılar yaptığını söyledi.

Kaan, 2018 yılındaki performansı açısından Bursa'nın Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olduğunu belirterek, "Bursa, dünya çapında da ticaret etkinliğini kanıtlamış bir ilimiz. Şehrin bu başarılı performansının daha da artarak devam ettirmesi gerekir. 2018 yılı hem Türkiye'de hem de dünya ekonomi politiği açısından değerlendirdiğimizde biraz zor bir yıl oldu. Bu süreç, özellikle farklı aktörlerin de öne çıktığı ve aynı zamanda da yeni bir kavramı da bizlere göstermiş oldu; ticaret savaşları. Daha önce böyle bir şey gündemimizde yoktu." diye konuştu.