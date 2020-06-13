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Trump: "Dünyanın Polisi Değiliz"

13.06.2020 21:44 | Son Güncelleme

Ordunun yeni mensuplarının kabul töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, askerlere “uzak topraklarda, sonsuz savaşlarda” savaşmak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Ancak Trump, son dönemde ordunun üst düzey yetkilileriyle yaşadığı uzlaşmazlıklara değinmedi

Trump: "Dünyanın Polisi Değiliz"

Ordunun yeni mensuplarının kabul töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, askerlere “uzak topraklarda, sonsuz savaşlarda” savaşmak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Ancak Trump, son dönemde ordunun üst düzey yetkilileriyle yaşadığı uzlaşmazlıklara değinmedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen, yeni askerlerin göreve başlama töreni Cumartesi günü, West Point’teki Ordu Akademisi’nde düzenlendi. Törendeki konuşmasında Trump, “Sonsuz savaşlar dönemini sonlandırıyoruz. Amerika’nın elzem çıkarlarını korumaya yönelik, net ve yenilenmiş bir odak noktamız var artık devrede. Uzak topraklarda, birçok insanın ismini bile duymadığı yerlerdeki, antik çağdan kalma uzlaşmazlıkları çözme görevi ABD birliklerinin değildir. Dünyanın polisi değiliz ancak düşmanlarımız şunu da bilmeli: Eğer halkımız tehdit edilirse, eyleme geçmek için asla tereddüt etmeyeceğiz. Ve bundan sonra savaşırken sadece kazanmak için savaşacağız” şeklinde konuştu.

Törendeki 1100 kişiden fazla bir seyirci kitlesine seslenen Trump, Ordu Akademisi 2020 mezunlarına, “Çiftliklerden ve kentlerden, büyüklü küçüklü farklı eyaletlerden, her ırk, din, renkten geliyorsunuz. Ancak buraya girdiğinizde, Amerikan ulusuna onurla hizmet eden tek bir ekibin, bir ailenin parçası oluyorsunuz” dedi.

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