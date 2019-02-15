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Trump duvar için acil durum ilan edecek

15.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için beklediği finansmanı alamayan ABD Başkanı Trump'ın federal bütçeyi bu haliyle onaylayacağı, duvarın maliyetini ise acil durum ilan ederek karşılayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki partinin üzerinde uzlaştığı ve federal hükümetin yeniden kapanmasını engelleyecek olan bütçe yasasını imzalayacağı, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı içinse "ulusal acil durum" ilan edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan Trump daha önce de belirttiği gibi bütçe yasasını imzalayacak, ancak sınırdaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurmamızı garantilemek için ulusal acil durum da dahil gerekli yürütme tedbirlerini alacaktır" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell de Trump'ın bütçeyi imzalayacağını ve ardından acil durum ilan edeceğini duyurdu.

Kongre'yi "by-pass" etme planı

Kongre'deki Demokrat Partili üyelerin, yapılmasına karşı çıktıkları duvarın finansmanını da içeren federal bütçeye onay vermemesi nedeniyle, ABD'de hükümet bir süre önce 35 gün kısmen kapalı kalmıştı. Daha sonra varılan uzlaşmayla hükümetin geçici olarak 15 Şubat'a kadar açık kalması sağlanmıştı.

Acil durum ilan ederek Trump'ın yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılayarak Kongre'yi aşması bekleniyor. ABD yasalarına göre Başkan bir konuyla ilgili veya bir bölgeye yönelik ulusal acil durum ilan ettiği takdirde, federal hükümetin kaynakları Kongre onayı olmadan gerekli yerlere aktarılabiliyor.

"Yetkilerini suistimal ediyor"

Temsilcileri Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi ve Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer karara tepki gösterdi ve Trump'ın bu adımının kanunsuz olacağını savundu. İki isim tarafından yapılan ortak açıklamada, Trump'ın başkanlık yetkilerini suistimal ettiği ve Kongre'nin anayasal yetkilerini savunacağı bildirildi. Pelosi ayrıca, sınırda yaşananların acil durum ilan etmeyi gerekli kılmadığını vurguladı.

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

Krizi çözmek için oluşturulan komisyon Çarşamba günü ABD-Meksika sınırında bariyer inşasını da içeren güvenlik tedbirlerinin artırılması için 1,37 milyar dolar bütçe ayrılmasında uzlaşmıştı. Bu Trump'ın talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçenin altında.

Trump'ın hükümetin yeniden kapanmasını engelleyecek olan yasayı imzalaması için Cuma gece yarısına kadar vakti var.

AP,dpa/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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