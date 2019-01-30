Trump: ‘Duvar Konusunu Görüşmüyorsanız Boşa Zaman Harcıyorsunuz’

ABD’de hükümetin açılmasının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’dan oluşan komisyon sınır güvenliği konusunda müzakerelere başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise “Sınıra duvar ya da bariyer konusunu görüşmüyorsanız, boşa zaman harcıyorsunuz” uyarısında bulundu.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato üyelerinden oluşan müzakere ekibinin önünde sınır güvenliği konusunda uzlaşıya varmaları için üç haftadan az bir süre var. Tarafların üzerinde anlaşma sağlayacağı olası bir tasarının Başkan Trump’ın kabul edeceği bir tasarı olması gerekiyor.

Trump, 15 Şubat’a kadar tarafların anlaşma sağlayamaması durumunda ya hükümetin yeniden kapacağını ya da anayasanın kendisine verdiği ulusal acil durum ilan etme hakkını kullanabileceğini söylemişti.

Bazı Demokratlar Meksika sınırında bazı bölgelerde duvar benzeri bir yapı için ödenek ayrılmasına sıcak bakabileceklerini ancak sınır boyunca fiziksel bir bariyer örülmesine karşı olduklarını belirtmişti.