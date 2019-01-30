Trump: ‘Duvar Konusunu Görüşmüyorsanız Boşa Zaman Harcıyorsunuz’

ABD’de hükümetin açılmasının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’dan oluşan komisyon sınır güvenliği konusunda müzakerelere başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise “Sınıra duvar ya da bariyer konusunu görüşmüyorsanız, boşa zaman harcıyorsunuz” uyarısında bulundu.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato üyelerinden oluşan müzakere ekibinin önünde sınır güvenliği konusunda uzlaşıya varmaları için üç haftadan az bir süre var. Tarafların üzerinde anlaşma sağlayacağı olası bir tasarının Başkan Trump’ın kabul edeceği bir tasarı olması gerekiyor.
Trump, 15 Şubat’a kadar tarafların anlaşma sağlayamaması durumunda ya hükümetin yeniden kapacağını ya da anayasanın kendisine verdiği ulusal acil durum ilan etme hakkını kullanabileceğini söylemişti.
Bazı Demokratlar Meksika sınırında bazı bölgelerde duvar benzeri bir yapı için ödenek ayrılmasına sıcak bakabileceklerini ancak sınır boyunca fiziksel bir bariyer örülmesine karşı olduklarını belirtmişti.
ABD Başkanı Trump taraflar arasında görüşmelerin başladığı gün Twitter’dan “Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’dan oluşan ve şu anda sınır güvenliği konusunu görüşmek üzere toplanan komisyon duvar ya da fiziksel bariyer konusunu görüşmüyor ya da düşünmüyorsa, zamanlarını boşa harcıyorlar” mesajını paylaştı.
Cumhuriyetçiler, hükümetin kapalı kaldığı dönemde Başkan Trump’ın yanında yer almış ancak hükümetin kapanmasının halk üzerindeki etkisi arttıkça baskı altında kalmışlardı. Demokratlar ise Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar konusunda duruşlarından taviz vermemişti.
Kongre liderleri anlaşmaya varsa bile Trump’ın bunu kabul edip etmeyeceği net değil. Bugün ilk kez buluşan müzakere ekibi 15 Şubat’a kadar tasarının kabul edilmesi ve hükümetin yeniden kapanmaması için 10 Şubat’a kadar çalışmalarını tamamlamak zorunda.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum