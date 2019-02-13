‘Trump Duvara Kaynak Bulmak İçin Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor’

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşasına bütçe bulmak için her türlü olası seçeneği değerlendirdiğini belirtti.

Fox News’a konuşan Sanders, Trump’ın Kongre’de son ayrıntıları üzerinde çalışılan mutabakatı kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, Başkan’ın bir karar vermeden önce anlaşmanın son halini görmesi gerektiğini belirtti.

Sanders, “Bu tasarıda bazı olumlu unsurlar var ama kesinlikle yeterli değil. Başkan ve ekibi duvarı tamamlamak adına gerek duydukları bütçenin tamamını elde etmek için mümkün olan her seçeneğe bakıyor” diye konuştu.

Kongre’nin hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için Cuma geceyarısına kadar bir harcama tasarısını geçirmesi ve Başkan Trump’ın da imzalaması gerekiyor. Amerikan medyasında yer alan bazı haberlere göre, Trump Kongre’de iki tarafın müzakerelerince varılan anlaşmayı kabul etme eğiliminde.

CNN, Washington Post ve çok sayıda diğer haber kuruluşu, Trump’ın tasarıyı Kongre’den geçmesi halinde imzalamaya meyilli olduğunu bildirdi. Beyaz Saray yetkililerince bu haberlere yönelik henüz bir yorum gelmedi.