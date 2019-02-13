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‘Trump Duvara Kaynak Bulmak İçin Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor’

13.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşasına bütçe bulmak için her türlü olası seçeneği değerlendirdiğini söyledi

‘Trump Duvara Kaynak Bulmak İçin Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor’

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar inşasına bütçe bulmak için her türlü olası seçeneği değerlendirdiğini belirtti.

Fox News’a konuşan Sanders, Trump’ın Kongre’de son ayrıntıları üzerinde çalışılan mutabakatı kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, Başkan’ın bir karar vermeden önce anlaşmanın son halini görmesi gerektiğini belirtti.

Sanders, “Bu tasarıda bazı olumlu unsurlar var ama kesinlikle yeterli değil. Başkan ve ekibi duvarı tamamlamak adına gerek duydukları bütçenin tamamını elde etmek için mümkün olan her seçeneğe bakıyor” diye konuştu.

Kongre’nin hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için Cuma geceyarısına kadar bir harcama tasarısını geçirmesi ve Başkan Trump’ın da imzalaması gerekiyor. Amerikan medyasında yer alan bazı haberlere göre, Trump Kongre’de iki tarafın müzakerelerince varılan anlaşmayı kabul etme eğiliminde.

CNN, Washington Post ve çok sayıda diğer haber kuruluşu, Trump’ın tasarıyı Kongre’den geçmesi halinde imzalamaya meyilli olduğunu bildirdi. Beyaz Saray yetkililerince bu haberlere yönelik henüz bir yorum gelmedi.

Trump Salı günü yaptığı açıklamada, duvar inşası için istediği bütçe rakamını içermeyen anlaşmadan çok mutlu olduğunu söyleyemeyeceğini ama hükümetin tekrar kapanacağını sanmadığını kaydetmişti.

Tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçeceği kesin değil. Muhafazakarlar ve liberaller varılan anlaşmaya farklı nedenlerle karşı çıkıyor.

Kongre kaynaklarına göre, anlaşma sınırda 90 kilometrelik yeni bir çitin inşası için 1,37 milyon dolar içeriyor. Bu rakam geçen yılla hemen hemen aynı ve Trump’ın istediği 5,7 milyar doların çok altında.

Kongre’deki üst düzey Cumhuriyetçi isimler, yeni bir hükümet kapanması krizi yaşanmasına sıcak bakmıyor ve Trump’ı anlaşmayı desteklemeye çağırıyor.

Washington Post, bir Beyaz Saray yetkilisine dayanarak, Trump’ın başka fonlardan duvar projesine kaynak aktarmak için yürütme yetkisini kullanma seçeneklerini muhtemelen araştıracağını yazdı. CNN de yine Beyaz Saray’ı kaynak göstererek, Trump’ın başkanlık kararnamesi seçeneğini de değerlendirdiğini belirtti.

Başkan Trump daha önce Kongre’nin istediği bütçeyi çıkarmazsa “ulusal acil durum” ilan edebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Trump 2016 başkanlık seçimleri kampanyasından bu yana Meksika sınırına duvar inşa edeceği sözünü veriyor ve duvarın yasadışı göçmenlik ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede gerekli olduğunu savunuyor. Demokratlar ise duvarın pahalı, etkisiz ve ahlak dışı olduğu görüşünü dile getiriyor ve duvar yerine sınır güvenliğini arttıracak teknoloji ve altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini kaydediyor.

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