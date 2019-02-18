‘Trump Ek Otomobil Vergisi Getirmeme Sözü Verdi’

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e göre Başkan Donald Trump kendisine Avrupa otomobillerine daha fazla gümrük vergisi uygulamayacağı sözünü verdi.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı gizli bir rapor Başkan Trump’a haftasonunda gönderildi. Raporun Trump’ın otomobil ithalatını ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasına izin vererek ithal otomobillere yüzde 25’e kadar gümrük vergisi koymasına izin vermesi bekleniyor.
Alman Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği röportajda Juncker, “Trump bana söz verdi. Şimdilik daha fazla otomobil vergisi olmayacak. Trump’ın sözünün güvenilir olduğunu düşünüyorum” dedi.
Juncker Trump’ın yine de Avrupa otomobillerine yaptırım uygulaması durumunda AB’nin derhal harekete geçeceğini ve söz verdiği gibi daha fazla soya fasülyesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz alma sözünü tutma zorunluluğu hissetmeyeceğini söyledi.
Trump tarafından incelenecek raporun sonuçlarının Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi büyük otomobil ihracatçılarını zor durumda bırakabileceği tahmin ediliyor.
Otomobil sanayisi yetkilileri raporun en azından bazı vergiler getirmesinin beklendiğini böylece hükümetin araştırmanın sonuçlarını bu yıl Japonya ve AB’yle yapılacak görüşmelerde elini güçlendirmek için kullanabileceğini belirtiyor.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, AB’nin ABD’yle ticaret ilişkilerini geliştirmek istediğini ancak Trump’ın AB otomobillerini hedef almaya karar vermesi halinde yanıtının sert olacağını kaydetti.
Schinas, “ABD sözünde durduğu müddetçe AB de duracaktır” dedi.
Avrupa otomobillerine uygulanacak vergilerin özellikle Almanya’nın otomobil endüstrisini kötü etkileyeceği sanılıyor. Almanya’nın AB ülkelerinden sonra en önemli ihraç yerlerinden biri ABD.
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