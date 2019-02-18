‘Trump Ek Otomobil Vergisi Getirmeme Sözü Verdi’

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e göre Başkan Donald Trump kendisine Avrupa otomobillerine daha fazla gümrük vergisi uygulamayacağı sözünü verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı gizli bir rapor Başkan Trump’a haftasonunda gönderildi. Raporun Trump’ın otomobil ithalatını ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasına izin vererek ithal otomobillere yüzde 25’e kadar gümrük vergisi koymasına izin vermesi bekleniyor.

Alman Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği röportajda Juncker, “Trump bana söz verdi. Şimdilik daha fazla otomobil vergisi olmayacak. Trump’ın sözünün güvenilir olduğunu düşünüyorum” dedi.

Juncker Trump’ın yine de Avrupa otomobillerine yaptırım uygulaması durumunda AB’nin derhal harekete geçeceğini ve söz verdiği gibi daha fazla soya fasülyesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz alma sözünü tutma zorunluluğu hissetmeyeceğini söyledi.

Trump tarafından incelenecek raporun sonuçlarının Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi büyük otomobil ihracatçılarını zor durumda bırakabileceği tahmin ediliyor.