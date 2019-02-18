HABER

‘Trump Ek Otomobil Vergisi Getirmeme Sözü Verdi’

18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e göre Başkan Donald Trump kendisine Avrupa otomobillerine daha fazla gümrük vergisi uygulamayacağı sözünü verdi

‘Trump Ek Otomobil Vergisi Getirmeme Sözü Verdi’

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e göre Başkan Donald Trump kendisine Avrupa otomobillerine daha fazla gümrük vergisi uygulamayacağı sözünü verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı gizli bir rapor Başkan Trump’a haftasonunda gönderildi. Raporun Trump’ın otomobil ithalatını ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasına izin vererek ithal otomobillere yüzde 25’e kadar gümrük vergisi koymasına izin vermesi bekleniyor.

Alman Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği röportajda Juncker, “Trump bana söz verdi. Şimdilik daha fazla otomobil vergisi olmayacak. Trump’ın sözünün güvenilir olduğunu düşünüyorum” dedi.

Juncker Trump’ın yine de Avrupa otomobillerine yaptırım uygulaması durumunda AB’nin derhal harekete geçeceğini ve söz verdiği gibi daha fazla soya fasülyesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz alma sözünü tutma zorunluluğu hissetmeyeceğini söyledi.

Trump tarafından incelenecek raporun sonuçlarının Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi büyük otomobil ihracatçılarını zor durumda bırakabileceği tahmin ediliyor.

Otomobil sanayisi yetkilileri raporun en azından bazı vergiler getirmesinin beklendiğini böylece hükümetin araştırmanın sonuçlarını bu yıl Japonya ve AB’yle yapılacak görüşmelerde elini güçlendirmek için kullanabileceğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, AB’nin ABD’yle ticaret ilişkilerini geliştirmek istediğini ancak Trump’ın AB otomobillerini hedef almaya karar vermesi halinde yanıtının sert olacağını kaydetti.

Schinas, “ABD sözünde durduğu müddetçe AB de duracaktır” dedi.

Avrupa otomobillerine uygulanacak vergilerin özellikle Almanya’nın otomobil endüstrisini kötü etkileyeceği sanılıyor. Almanya’nın AB ülkelerinden sonra en önemli ihraç yerlerinden biri ABD.

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son haliAnoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Yüzyıllardır aranıyordu! O bulgular Nuh Tufanı'nın kanıtı mı?

Yüzyıllardır aranıyordu! O bulgular Nuh Tufanı'nın kanıtı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YouTube'un "Dünya'nın düz olduğu komplo teorisine katkı sunduğu" iddiası

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Suriye'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Suriye'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları yeniden açıldı

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları yeniden açıldı

İngiltere'nin en eski katedraline Rus bayrağı asıldı, kriz çıktı

İngiltere'nin en eski katedraline Rus bayrağı asıldı, kriz çıktı

Rusya'da yine 'siyah' kar yağdı

Rusya'da yine 'siyah' kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.