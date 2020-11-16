Trump Ekibi Pensilvanya'daki Seçime Dair Bazı İtirazlarını Geri Çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi, seçime hile karıştığını iddia ettikleri Pensilvanya’da yaptıkları bazı itiraz başvurularını geri çekti. Pensilvanya eyaletinin, Philadelphia ve Pittsburgh şehirlerinde, gözlemcilerin oy sayımını izlemesine izin verilmediğine dair iddialardan geri adım atıldı.

Kanunlara uygun olmayan şekilde, oy pusulaları üzerinde yapılan hataları düzeltme izni verildiğine dair başvurusuysa, geçerliliğini koruyor. Ancak yetkililer, iddialara konu olan oylarla ilgili itirazın, az sayıda bir oyu kapsadığına, Joe Biden’ın Pensilvanya’da seçimi, 60 binden fazla oyla kazanmış olmasına dikkat çekiyorlar.

Pensilvanya’da eyalet yetkilileri daha önce de mahkemeden Trump’ın hile iddialarıyla ilgili açtığı davayı düşürmesini, gözlemcilerin oyların sayımını izlemesine izin verilmediğine dair ortada bir kanıt bulunmadığını söylemişlerdi.

Eyaletin Montgomery kasabasında teknik bir hatadan dolayı, 100 taneden daha az oy üzerinde düzeltme yapılmak zorunda kalınmış, bu konuda da yetkililer 4 Kasım’da mahkemede ifade vermişlerdi.