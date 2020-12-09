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Trump Ekibinden ‘İtiraza Devam’ Mesajı

09.12.2020 19:44 | Son Güncelleme:
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Trump Ekibinden ‘İtiraza Devam’ Mesajı

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçiler’in, Pennsylvania eyaleti seçim sonuçlarının iptali için yaptığı başvuruyu dün reddetti. Ancak Trump’ın avukatları “İtirazların 8 Aralık’tan sonra da devam ettiği görülmemiş bir durum değil” dedi

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçiler’in, Pennsylvania eyaleti seçim sonuçlarının iptali için yaptığı başvuruyu dün reddetti.

Mahkeme, eyaletteki seçim sonuçlarının tescili sürecinin tartışmaya açılmasını reddettiği kararına herhangi bir gerekçe de göstermedi.

Eyaletin Demokrat Valisi Tom Wolf, seçimlerde 20 Seçiciler Kurulu üyesini demokrat aday Joe Biden’ın kazandığını daha önce tescillemişti. Seçiciler Kurulu üyeleri 14 Aralık günü oylarını kullanacak.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin dünkü kararına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası avukatları seçim sonuçlarına itiraz içeriği taşıyan yeni bir açıklama yaptı.

Avukatların açıklaması, Trump’ın kampanya ekibinin Joe Biden’ın galibiyetine karşı, “Güvenli Liman” tarihinin geçmesine rağmen yeni bir adım daha atabilecekleri anlamını taşıyor.

50 eyalet arasında Wisconsin hariç tamamı dün, “Güvenli Liman” olarak adlandırılan 8 Aralık günü, seçim sonuçlarını resmi olarak onayladı.

Demokrat Partili Joe Biden seçimlerde 306 Seçiciler Kurulu delege oyu alırken, ikinci dönem başkanlık için yarışan Cumhuriyetçi Donald Trump 232 delege oyuna sahip. Seçiciler Kurulu’nunu 14 Aralık günkü oylamasını Kongre 6 Ocak günü inceleyerek kararı son kez tescilleyecek.

"İtirazların Güvenli Liman'dan sonra da sürmesi görülmemiş birşey değil"

Güvenli Liman tarihi yani 8 Aralık günü tüm eyaletlerin yasal itiraz, sayım, yeniden sayım gibi süreçleri sona erdirmesi gereken gün. 8 Aralık günü tescillenen seçim sonuçları Kongre tarafından nihai karar olarak kabul ediliyor. Ancak Trump’ın avukatlarından dün yapılan açıklamalar yasal itirazların devam edebileceği sinyalini verdi.

Şu ana kadar, 7 kilit eyalette seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla en az 40 dava açan Trump’ın seçim kampanyası yetkilileri şikayetleriyle ilgili olumlu sonuç alamamalarına rağmen iddialarını sürdürüyor.

Trump’ın, Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören avukatı Rudy Giuliani ile virüse yakalanan bir diğer avukatı Jenna Ellis, eyaletlerin sayım sonuçlarını onaylama tarihinin sürecin bir parçası olduğunu ancak sonuçların tamamen resmiyet kazandığı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Giuliani ile Ellis dün ortak yayınladıkları bir mesajda, “Seçimlerle ilgili itirazların 8 Aralık’tan sonra da devam ettiği daha önce görülmemiş bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Eylül ayında yaşamını yitiren Anayasa Mahkemesi’nin liberal yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg’un, 2000 yılında George Bush ile Al Gore arasındaki başkanlık seçimiyle ilgili davada asıl nihai sonucun Kongre’nin 6 Ocak’ta yapacağı toplantıdan çıkacağı yolundaki görüşünü hatırlattı.

Giuliani ve Ellis açıklamalarında, “Her ne kadar basın ısrarlı bir şekilde Trump ile Biden arasındaki yarışın bittiğini ileri sürse de, her bir yasal oy adil ve doğru bir şekilde sayılana kadar, seçimin onurunu savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Biden’ın yarışı kazandığını şu ana kadar siyasi geleneklere uygun bir şekilde sözlü olarak kabul etmeyen Trump’ın 20 Ocak’ta başkentte düzenlenecek görev devri törenine katılıp katılmayacağı da henüz bilinmiyor.

Trump, dün Teksas Başsavcısı Ken Paxton’un Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri aleyhine ABD Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasının ardından bu adımı takdir ederek, “cesaret ve akıl” temsil ettiğini savundu.

Paxton’un, seçimlerde hile ve usulsüzlük yaşandığı iddiasıyla dava açtığı bu dört eyaletin başsavcıları suçlamalara tepki gösterdi.

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