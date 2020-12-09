Trump Ekibinden ‘İtiraza Devam’ Mesajı

Demokrat Partili Joe Biden seçimlerde 306 Seçiciler Kurulu delege oyu alırken, ikinci dönem başkanlık için yarışan Cumhuriyetçi Donald Trump 232 delege oyuna sahip. Seçiciler Kurulu’nunu 14 Aralık günkü oylamasını Kongre 6 Ocak günü inceleyerek kararı son kez tescilleyecek.

50 eyalet arasında Wisconsin hariç tamamı dün, “Güvenli Liman” olarak adlandırılan 8 Aralık günü, seçim sonuçlarını resmi olarak onayladı.

Avukatların açıklaması, Trump’ın kampanya ekibinin Joe Biden’ın galibiyetine karşı, “Güvenli Liman” tarihinin geçmesine rağmen yeni bir adım daha atabilecekleri anlamını taşıyor.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin dünkü kararına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası avukatları seçim sonuçlarına itiraz içeriği taşıyan yeni bir açıklama yaptı.

Mahkeme, eyaletteki seçim sonuçlarının tescili sürecinin tartışmaya açılmasını reddettiği kararına herhangi bir gerekçe de göstermedi.

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçiler’in, Pennsylvania eyaleti seçim sonuçlarının iptali için yaptığı başvuruyu dün reddetti.

"İtirazların Güvenli Liman'dan sonra da sürmesi görülmemiş birşey değil"

Güvenli Liman tarihi yani 8 Aralık günü tüm eyaletlerin yasal itiraz, sayım, yeniden sayım gibi süreçleri sona erdirmesi gereken gün. 8 Aralık günü tescillenen seçim sonuçları Kongre tarafından nihai karar olarak kabul ediliyor. Ancak Trump’ın avukatlarından dün yapılan açıklamalar yasal itirazların devam edebileceği sinyalini verdi.

Şu ana kadar, 7 kilit eyalette seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla en az 40 dava açan Trump’ın seçim kampanyası yetkilileri şikayetleriyle ilgili olumlu sonuç alamamalarına rağmen iddialarını sürdürüyor.

Trump’ın, Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören avukatı Rudy Giuliani ile virüse yakalanan bir diğer avukatı Jenna Ellis, eyaletlerin sayım sonuçlarını onaylama tarihinin sürecin bir parçası olduğunu ancak sonuçların tamamen resmiyet kazandığı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Giuliani ile Ellis dün ortak yayınladıkları bir mesajda, “Seçimlerle ilgili itirazların 8 Aralık’tan sonra da devam ettiği daha önce görülmemiş bir durum değil” ifadelerini kullandı.