HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Ekibinin Twitter Hesabına Kısıtlama Kalktı

Trump Ekibinin Twitter Hesabına Kısıtlama Kalktı

16.10.2020 00:18 | Son Güncelleme

Kısıtlama, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibin Twitter hesabında, Joe Biden’ın oğluyla ilgili NY Post gazetesinin bir videosunu paylaşması üzerine getirilmişti

Trump Ekibinin Twitter Hesabına Kısıtlama Kalktı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten hesaba uyguladığı geçici erişim kısıtlamasını kaldırdı.

Kısıtlama, kampanya ekibinin @TeamTrump Twitter hesabında Joe Biden’ın oğluyla ilgili bir video paylaşması üzerine getirilmişti.

Video, New York Post gazetesinin, Hunter Biden’ın Ukraynalı enerji şirketiyle iş anlaşmaları ve Joe Biden’ın söz konusu şirketin danışmanlarından biriyle görüştüğü ile ilgili iddaları hakkındaydı.

2 milyon 200 binden fazla takipçisi bulunan Trump’ın kampanya hesabına uygulanan geçici erişim kalkar kalkmaz, “Twitter’ın izlemenizi istemediği videoyu yeniden paylaşıyoruz” notuyla, Biden’la ilgili iddiaları bir kez daha yayınlandı.
Twitter, hesaba erişimin neden kaldırıldığına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Joe Biden’ın kampanya sözcüsü Andrew Bates, Cumhuriyetçi Parti’nin çoğunlukta olduğu Senato komisyonlarında Demokrat adayın Ukrayna konusunda herhangi bir usulsüzlüğüne rastlanmadığına kanaat getirildiğini hatırlattı.

Twitter, paylaşılan videonun özel bilgi paylaşımına karşı kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle hesaba erişimin kısıtlandığını, yeniden paylaşıma açılması için videonun silinmesinin gerekebileceği belirtilmişti.

''Ciddi sonuçları olacak''

Başkan Donald Trump, Twitter’la ilgili soruya, ‘’Görmeyi tercih etmesem de muhtemelen çok ciddi sonuçları olacak, her şey büyük bir davayla sonuçlanacak’’ yorumunda bulundu.

Twitter, New York Post gazetesinde yayımlanan haberin sanal korsanlık yöntemiyle edinilen bilgilerin paylaşılmaması kuralını ihlal ettiğini bildirmişti. Bu kural, korsan saldırılarla elde edilen özel bilgiler veya ticari sırlar ya da insanları fiziksel olarak riske sokan içeriklerin yayınlanmasını yasaklıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, Çarşamba günü paylaştığı mesajda, New York Post gazetesinin haberiyle ilgili şirketinin attığı adımlarda, iletişimlerinden memnun olmadığını söylemişti. Dorsey, ‘’Tweet ya da özel mesajla bağlantı paylaşımını neden engellediğimizle ilgili bağlam sunmamak kabul edilemez’’ dedi.

Twitter’ın yanı sıra Facebook da haber yayınlandıktan birkaç saat sonra paylaşımını engelleyici önlemler almıştı.

New York Post’un haberini paylaşan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin Twitter hesabı da geçici olarak erişime kapatıldı. Aralarında gazetecilerin de olduğu birçok Twitter kullanıcısının hesapları, yasaklanan paylaşımı sildikten sonra yeniden erişime açıldı.

Cumhuriyetçiler Dorsey'i ifadeye çağıracak

Kısıtlamalar sonrası sonrası Senato’daki Cumhuriyetçiler, Twitter CEO’su Jack Dorsey’i ifadeye çağırmak üzere harekete geçti. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham ve Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz ile Josh Hawley, Dorsey’nin ifadeye çağıracak celbin çıkarılması için Salı günü oylama yapacaklarını açıkladı. Senato Adalet Komisyonu üyeleri, Dorsey’i 23 Ekim’de sorgulamayı planlıyor.

Senatör Hawley, Facebook CEO’su için de benzer bir celp çıkarılması çağrısında bulundu.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, sosyal medya platformlarının, Joe Biden’ın oğlu hakkındaki iddiaların yer aldığı New York Post haberini yasaklanmasını “kesinlikle kınanması gereken” bir durum olarak niteledi; Dorsey hakkında çıkarılan celbe destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Yunanistan'dan sığınmacılara karşı skandal önlem!Yunanistan'dan sığınmacılara karşı skandal önlem!
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
AB'den İsrail'e kritik çağrı: Yerleşimler gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır
AB'den İsrail'e kritik çağrı! 'Derhal durdurulmalı'
Yunanistan'dan sığınmacılara karşı skandal önlem!
Yunanistan'dan sığınmacılara karşı skandal önlem!
Bilim insanları uyardı! Koronavirüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Brezilya'da bir senatör polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı
Bolsonaro'ya yakın isimlerden! Polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Fransa'da büyük skandal! Eski cerrah 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizde bulundu
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.