Trump Ekibinin Twitter Hesabına Kısıtlama Kalktı

Twitter, paylaşılan videonun özel bilgi paylaşımına karşı kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle hesaba erişimin kısıtlandığını, yeniden paylaşıma açılması için videonun silinmesinin gerekebileceği belirtilmişti.

Joe Biden’ın kampanya sözcüsü Andrew Bates, Cumhuriyetçi Parti’nin çoğunlukta olduğu Senato komisyonlarında Demokrat adayın Ukrayna konusunda herhangi bir usulsüzlüğüne rastlanmadığına kanaat getirildiğini hatırlattı.

2 milyon 200 binden fazla takipçisi bulunan Trump’ın kampanya hesabına uygulanan geçici erişim kalkar kalkmaz, “Twitter’ın izlemenizi istemediği videoyu yeniden paylaşıyoruz” notuyla, Biden’la ilgili iddiaları bir kez daha yayınlandı. Twitter, hesaba erişimin neden kaldırıldığına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Video, New York Post gazetesinin, Hunter Biden’ın Ukraynalı enerji şirketiyle iş anlaşmaları ve Joe Biden’ın söz konusu şirketin danışmanlarından biriyle görüştüğü ile ilgili iddaları hakkındaydı.

Kısıtlama, kampanya ekibinin @TeamTrump Twitter hesabında Joe Biden’ın oğluyla ilgili bir video paylaşması üzerine getirilmişti.

''Ciddi sonuçları olacak''

Başkan Donald Trump, Twitter’la ilgili soruya, ‘’Görmeyi tercih etmesem de muhtemelen çok ciddi sonuçları olacak, her şey büyük bir davayla sonuçlanacak’’ yorumunda bulundu.

Twitter, New York Post gazetesinde yayımlanan haberin sanal korsanlık yöntemiyle edinilen bilgilerin paylaşılmaması kuralını ihlal ettiğini bildirmişti. Bu kural, korsan saldırılarla elde edilen özel bilgiler veya ticari sırlar ya da insanları fiziksel olarak riske sokan içeriklerin yayınlanmasını yasaklıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, Çarşamba günü paylaştığı mesajda, New York Post gazetesinin haberiyle ilgili şirketinin attığı adımlarda, iletişimlerinden memnun olmadığını söylemişti. Dorsey, ‘’Tweet ya da özel mesajla bağlantı paylaşımını neden engellediğimizle ilgili bağlam sunmamak kabul edilemez’’ dedi.

Twitter’ın yanı sıra Facebook da haber yayınlandıktan birkaç saat sonra paylaşımını engelleyici önlemler almıştı.

New York Post’un haberini paylaşan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin Twitter hesabı da geçici olarak erişime kapatıldı. Aralarında gazetecilerin de olduğu birçok Twitter kullanıcısının hesapları, yasaklanan paylaşımı sildikten sonra yeniden erişime açıldı.