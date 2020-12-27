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Trump Ekonomi Paketini İmzalamadı

27.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Trump Ekonomi Paketini İmzalamadı

Başkan Donald Trump Corona virüsünün ekonomiye neden olduğu zararı hafifletmesi için Kongre’nin üzerinde uzlaştığı ekonomik paketi imzalamadı. Milyonlarca Amerikalı işsizlik yardımlarını kaybetti

Başkan Donald Trump Corona virüsünün ekonomiye neden olduğu zararı hafifletmesi için Kongre’nin üzerinde uzlaştığı ekonomik paketi imzalamadı. Milyonlarca Amerikalı işsizlik yardımlarını kaybetti.

Söz konusu 900 milyar dolarlık ekonomik paket Kongre’de aylarca süren müzakerelerin sonunda kabul edilmişti.

Ekonomik pakette yılda 75 bin dolardan az kazanan Amerikalılara 600 dolarlık ödeme de yer alıyordu. Trump, Amerikalılar’ın 2 bin dolar almasını istediğini belirtiyordu ancak Kongre’deki Cumhuriyetçiler bunu kabul etmediler.

Trump Cumartesi akşam saatlerindeki tweet mesajında duruşunu savundu ve salgın nedeniyle bir kez daha Çin’i suçladı.

Trump’ın yasa tasarısını imzalamaması nedeniyle milyonlarca Amerikalı geçici olarak işsizlik yardımlarını kaybetti.

Yaklaşık 14 milyon Amerikalı’nın bundan etkilenmesi bekleniyor.

Ekonomik paket 1.4 trilyon dolarlık federal bütçeyle kabul edilmişti. Eğer Kongre üyeleri Salı gününden önce geçici bir bütçe üzerinde uzlaşamassa kısmi bir hükümet kapanması başlayacak.

Bu söz konusu federal bütçe ekonomik paketi içermeyecek ve Trump’ın bunu da imzalaması gerekecek.

Trump’ın kararı Kongre üyelerini şaşırtmış durumda. Başkan Corona virüsü ile ilgili müzakerele fazla dahil olmuyordu.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin Trump’ın karşı çıktığı 600 dolarlık ödemeleri önermişti. Birçok kişi Trump’ın bu rakama neden şimdi itiraz ettiğini sorguluyor.

Bu arada Seçilmiş Başkan Joe Biden Trump’ın yasa tasarısını imzalamamasını sorumsuzluk olarak niteledi.

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