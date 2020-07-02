Trump: ‘’Ekonomi Tüm Gücüyle Geliyor’’

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’daki açıklamasında ekonomideki son verileri öne çıkardı. Amerikan ekonomisinde Haziran ayında 5 milyon istihdamın sağlandığını gösteren verilere değinen Trump, ‘’Daha önce böyle bir şey görülmedi. Rekor kırıldı. Tüm beklentileri aştı. Beklentiler daha düşüktü. Borsa son derece iyi gidiyor. Bu da istihdam demek. Ülkemizin tarihinde bir ay içinde yaşanan en büyük istihdam artışı’’ dedi.

Amerika’da Teksas, Arizona ve Florida gibi bazı eyaletlerde Corona virüsü vakalarındaki artışla birlikte, ülkede bir gün içinde görülen vaka sayısında rekor yükseliş yaşandı. Bir günde görülen yeni vaka sayısının 50 bine dayandığı dönemde konuşan Başkan Trump, ‘Hala alevleri ve yangınları söndürmekte olduğumuz bazı bölgeler var. İyi gidiyor. Valilerle yakın çalışıyoruz. O süreç de iyi gidiyor. Yakında sonuçlarını görürsünüz’’ dedi.

ABD’de Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 11,1’e gerilediğini gösteren verilerin ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Donald Trump, rakamların, ülke ekonomisinin Corona virüsü salgınının etkilerinden çok güçlü bir biçimde toparlandığını gösterdiğini söyledi.

Başkan Trump ekonomide üçüncü çeyreğin ve gelecek yılın istihdam açısından ‘’müthiş’’ olacağını söyledi. Trump, ‘’Bu rakamları ben uydurmadım. Virüsü mağlup etmek ve öldürmek için, en yüksek risk grubundaki Amerikalılar’ı korumak amacıyla saldırgan bir strateji uyguladık. Diğer yandan da düşük risklilerin güvenli bir şekilde işe dönmesini sağladık’’ şeklinde konuştu.

Tam toparlanma 2021’i bulabilir

Amerika’da Corona virüsü salgının etkili olduğu 3 buçuk aylık dönemde 48,4 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu. Salgın ABD topraklarına ulaşmadan önce ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 ile son 50 yılın en düşük seviyesindeydi.

Salgın yüzünden işsiz kalan milyonlarca kişi yeniden işbaşı yapmış olsa da, hala işsiz olanlar maddi sıkıntı ile karşı karşıya. Federal hükümetin, bazı eyaletlerin verdiği görece düşük işsizlik yardımına ek olarak sağladığı haftalık 600 dolarlık maddi desteğin süresi de 25 Temmuz’da doluyor.

Amerikalı yetkililer ülke ekonomisinin salgının ardından tam olarak toparlanmasının 2021 yılını bulabileceğini öngörüyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bu hafta başında Kongre’deki bir oturumda konuşmuş, Amerikan ekonomisinin önünde kısa vadedeki yolun ‘’olağanüstü belirsiz’’ olduğu uyarısında bulunmuştu. Powell, ekonomide toparlanmanın büyük ölçüde salgının kontrol altına alınmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

