Trump Eleştirilerin Ardından Miting Tarihini Değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının ilk büyük mitingini, ABD’de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümü olan 19 Haziran'da düzenleme kararından vazgeçtiğini açıkladı. Mitingi köleliğin kaldırıldığı tarihe denk getirme kararından dolayı eleştirilere neden olan Trump, günün önemine duyduğu “saygıdan dolayı” mitingin tarihini 20 Haziran olarak değiştirdiğini söyledi.

Trump’ın, ülkede ve dünya genelinde büyük çaplı ırkçılık karşıtı protestoların devam ettiği bir dönemde, ABD’de 1865’te köleliğin sonlandırıldığı tarih olan 19 Haziran’da ve bir asır önce çok sayıda siyahın beyazların ırkçı saldırısında öldürüldüğü Tulsa kentinde düzenleme kararı tepki çekmişti.

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi hazırlıklarına hız kazandırmaya çalışan Başkan Trump, Cuma günü paylaştığı Twitter mesajında, “Afrika kökenli Amerikalı arkadaşlarımın ve destekçilerimin birçoğu bana ulaşarak, bu tatil gününe saygıdan dolayı mitingin tarihi değiştirmeyi gözden geçirmemizi önerdi. Ben de onların taleplerini onurlandırmak için miting tarihimizi 20 Haziran Cumartesi’ye aldım” ifadelerini kullandı.

Corona salgını nedeniyle, Mart ayında yapılması planlanan seçim mitinglerini ertelemek zorunda kalan Trump, gelecek hafta Oklahoma’nın Tulsa kentinde düzenleyeceği mitingin tarihini ilk başta kasti olarak 19 Haziran olarak belirlediği iddialarını reddetmişti.

