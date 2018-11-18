Trump: ‘En İyi ABD Başkanları Arasındayım’

İlk dört yıllık döneminin neredeyse yarısına gelen Başkan Donald Trump, kendisini en iyi ABD Başkanları arasında gördüğünü söyledi.

Trump Fox News kanalına verdiği röportajda ‘‘Kendime A+ verirdim. Bunun üstüne çıkmamın imkanı var mı?’’ şeklinde konuştu.

Cuma günü Beyaz Saray’da kaydedilen ve Pazar günü yayınlanan röportajda Trump kendisini bir konuda eleştirdi. Trump, ‘‘Muharipler Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığı’na gitmem ve buradaki törenlere katılmam gerekirdi’’ dedi. ABD ordusuna hizmet veren ya da vermekte olan askerler şerefine her yıl kutlanan Muharipler Günü geçen Pazartesi günüydü.

Daha önce ABD ordusunu deniz aşırı görev yerlerinde hiç ziyaret etmemiş olan Trump, bu konuda planlar yapıldığını söyledi ancak güvenlik kaygılarını öne sürerek böyle bir ziyaret için tarih vermeyi reddetti.

Başkan Trump, Kongre ara seçimleri konusundaysa Cumhuriyetçi parti’nin kayıplarını üstlenmekten kaçındı. Trump, ‘‘Senato’yu kazandım ve bu da tarihi bir başarı. Bu büyük bir zafer’’ dedi.