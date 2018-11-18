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Trump: ‘En İyi ABD Başkanları Arasındayım’

18.11.2018 22:35 | Son Güncelleme

İlk dört yıllık döneminin neredeyse yarısına gelen Başkan Donald Trump, kendisini en iyi ABD Başkanları arasında gördüğünü söyledi

Trump: ‘En İyi ABD Başkanları Arasındayım’

İlk dört yıllık döneminin neredeyse yarısına gelen Başkan Donald Trump, kendisini en iyi ABD Başkanları arasında gördüğünü söyledi.

Trump Fox News kanalına verdiği röportajda ‘‘Kendime A+ verirdim. Bunun üstüne çıkmamın imkanı var mı?’’ şeklinde konuştu.

Cuma günü Beyaz Saray’da kaydedilen ve Pazar günü yayınlanan röportajda Trump kendisini bir konuda eleştirdi. Trump, ‘‘Muharipler Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığı’na gitmem ve buradaki törenlere katılmam gerekirdi’’ dedi. ABD ordusuna hizmet veren ya da vermekte olan askerler şerefine her yıl kutlanan Muharipler Günü geçen Pazartesi günüydü.

Daha önce ABD ordusunu deniz aşırı görev yerlerinde hiç ziyaret etmemiş olan Trump, bu konuda planlar yapıldığını söyledi ancak güvenlik kaygılarını öne sürerek böyle bir ziyaret için tarih vermeyi reddetti.

Başkan Trump, Kongre ara seçimleri konusundaysa Cumhuriyetçi parti’nin kayıplarını üstlenmekten kaçındı. Trump, ‘‘Senato’yu kazandım ve bu da tarihi bir başarı. Bu büyük bir zafer’’ dedi.

Ara seçimlerde Demokratlar her ne kadar Cumhuriyetçiler’in elindeki kilit önemdeki orta batı eyaletler Michigan ve Wisconsin’de valilik yarışını kazansa da Trump, Cumhuriyetçiler’in de Georgia ve Florida gibi güney eyaletlerde ve orta kesimdeki Ohio’da valilik yarışını kazanarak büyük başarılar elde ettiklerini söyledi

Kayıplarla ilgiliyse Trump, “seçimde ben yarışmadım. İsmim oy pusulasında yoktu. Oy pusulasında olmadığım için oy vermeyen insanlar var’’ diye konuştu.

Trump 6 Kasım Kongre ara seçimleri için kampanya yürütürken Cumhuriyetçi Parti’nin seçmenlerine ‘‘Oy pusulasında adım olmasa da adım varmış gibi oy kullanın’’ mesajı vermişti. Trump, bu seçimlerin kendi politikalarına ve performansına yönelik bir referendum niteliğinde olduğu mesajını vermişti.

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