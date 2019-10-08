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Trump: 'Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye Geliyor'

08.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da davetlisi olarak ABD'ye geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtler'i hiçbir şekilde terk etmedik" dedi

Trump: 'Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye Geliyor'

Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da davetlisi olarak ABD'ye geleceğini açıkladı.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Pek çok kişi Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu rahatlıkla unutuyor. Öyle ki, F-35 savaş uçaklarımızın çelik iskeletini üretiyorlar. Türkiye ayrıca İdlib'de çok sayıda yaşamın kurtarılması ve benim talebim üzerine Rahip Brunson'ın sağlıklı şekilde geri getirilmesinde yardımcı oldu" diye yazdı.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirten Trump, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) 13 Kasım'da davetlim olarak ABD'ye geliyor" dedi.

Trump Twitter mesajlarında, çekilme kararıyla Suriyeli Kürtler'i kaderlerine terk ettiği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Başkan Trump, "Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtler'i hiçbir şekilde terk etmedik" ifadesini kullandı.

Başkan Trump şöyle devam etti:

"Benzer şekilde, NATO ve ticaret ortağı olan Türkiye'yle de ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye zaten büyük bir Kürt nüfusuna sahip ve şunu tam olarak anlıyorlar ki - Suriye'nin o kısmında kalan sadece 50 askerimiz çekiliyorken - Türkiye'nin gireceği herhangi bir gereksiz ya da zorlamasız çatışma ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olur. Kürtler'e mali yardım ve silah yardımı yapıyoruz"

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