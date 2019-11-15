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Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla Türkiye'de 3 yıla yakın tutuklu bulunan ve Mayıs ayında serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge için ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a teşekkür etti.

Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

Türkiye’de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge, Mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Serkan Gölge için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra, basın mensuplarına yaptığı açıklamaya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Serkan Gölge'yi serbest bıraktığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisi gözaltındaydı. Bu güzel jestti. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu ABD için ve Türkiye için iyi haber." sözleriyle başladı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan ateşkes kararının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Suriye'deki durum için geçen ay Pence ve Pompeo'yu göndermiştim. Görüşmeler gerçekleştirmişti. O'Brien de aynı şekilde sayın Erdoğan'la görüştüler. Buradaki görüşmeler çok başarılı oldu. O günkü görüşmelerde çok şey başardılar. Bu karmaşık durumun iyileştirilmesi adına gelişme kaydettiler. Ateşkes devam ediyor. Cumhurbaşkanına işbirliği için teşekkür ediyorum.

Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanını çok destekliyorum. Ateşkes her ne kadar karmaşık da olsa ileriye doğru gidiyor. ABD ve Türkiye başka güvenlik konularında da birlikte çalışıyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Serkan Gölge Trump FETÖ Türkiye erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
erdoğanın o teşekkürü kabul etmemerı lazım benım ülkemde adalet var demesı lazımdı demekkı kendısı saldırmış dışarı
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