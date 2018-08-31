Trump: ‘Erdoğan Beni Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı’

Başkan Donald Trump, Türkiye’de iki yıla yakın süredir tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kişisel olarak hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Beyaz Saray Oval Ofis’te Bloomberg News’a mülakat veren Trump, önce bu konunun kendisi için çok özel olduğunu söyleyerek yorum yapmayı reddetti, sonra ise Erdoğan için, “Beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Trump, “Ben onun için bir kişiyi ülkesine geri gönderttim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ama işler nasıl ilerleyecek göreceğiz” ifadesini kullandı.

Trump’ın “Ben onun için bir kişiyi ülkesine geri gönderttim” sözleriyle, İsrail’in Hamas için kaçakçılık yaptığı suçlamasıyla tutukladığı Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın serbest bırakılmasını kastettiği tahmin ediliyor. Trump’ın Brunson’ın bırakılması karşılığında Özkan için girişimde bulunduğu yönünde haberler çıkmıştı ancak Türk yetkililer böyle bir pazarlığın yapıldığı haberlerini “temelsiz” olarak nitelemişti.

