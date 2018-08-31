HABER

Trump: ‘Erdoğan Beni Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı’

31.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Bloomberg News’a mülakat veren Başkan Trump, rahip Brunson konusu sorulduğunda önce bu konunun kendisi için çok özel olduğunu söyleyerek yorum yapmayı reddetti, sonra ise Erdoğan için, “Beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi

Trump: ‘Erdoğan Beni Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı’

Başkan Donald Trump, Türkiye’de iki yıla yakın süredir tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kişisel olarak hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Beyaz Saray Oval Ofis’te Bloomberg News’a mülakat veren Trump, önce bu konunun kendisi için çok özel olduğunu söyleyerek yorum yapmayı reddetti, sonra ise Erdoğan için, “Beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Trump, “Ben onun için bir kişiyi ülkesine geri gönderttim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ama işler nasıl ilerleyecek göreceğiz” ifadesini kullandı.

Trump’ın “Ben onun için bir kişiyi ülkesine geri gönderttim” sözleriyle, İsrail’in Hamas için kaçakçılık yaptığı suçlamasıyla tutukladığı Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın serbest bırakılmasını kastettiği tahmin ediliyor. Trump’ın Brunson’ın bırakılması karşılığında Özkan için girişimde bulunduğu yönünde haberler çıkmıştı ancak Türk yetkililer böyle bir pazarlığın yapıldığı haberlerini “temelsiz” olarak nitelemişti.

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
ABD'den İdlib için kritik açıklamaABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözlerTrump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Rusya'dan önemli 'İdlib' açıklaması

Rusya'dan önemli 'İdlib' açıklaması

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!

Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.