Trump: Erdoğan beni hayal kırıklığına uğrattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD'li papaz Andrew Brunson üzerinden yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu "hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etti.

Bloomberg televizyonuna özel bir söyleşi veren Trump, Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan ve Aralık 2016'dan beri bulunduğu tutukluluk hali Temmuz ayında ev hapsine çevrilen papaz Brunson ile ilgili olarak sorulan soruya "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.

Soruya ilk başta, konunun "kalbinde çok önemli bir yeri" olduğu gerekçesiyle yanıt vermek istemeyen Başkan Trump, "Onun için birisini getirdim" ve "Beni büyük hayal kırıklığına uğrattı ama bundan sonra neler olacak göreceğiz" ifadesini kullandı. Trump'ın "onun için birisini getirdim" ifadesi ile Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında İsrail'de tutuklu bulunan Ebru Özkan isimli Türk vatandaşının salıverilmesi için İsrailli yetkililerle yaptığı anlaşmaya atıfta bulunduğu tahmin ediliyor.