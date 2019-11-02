HABER

Trump: ‘Erdoğan Beyaz Saray’a Gelmek İstiyor İlişkilerimiz Çok İyi’

02.11.2019 15:52 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Erdoğan’ın Beyaz Saray’a gelmek istediğini ve kendisiyle ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, Suriye sınırındaki durumdan memnun olduğunu söyledi

Trump: ‘Erdoğan Beyaz Saray’a Gelmek İstiyor İlişkilerimiz Çok İyi’

Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da gazetecilerin Cumhurbaşbanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapması planlanan 13 Kasım’daki ziyaretle ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan’ın Beyaz Saray’a gelmek istediğini ve kendisiyle ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Trump, Suriye sınırındaki durumdan memnun olduğunu söyledi. Amerika Başkanı, daha önceki açıklamalarında Erdoğan’ın kendi davetlisi olarak Washington’a geleceğini paylaşmıştı.

Amerika Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Missisipi eyaletinde yapacağı miting öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir süredir azil soruşturmasında yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle Türkiye ve Suriye konuları gündeminde yer almayan ABD Başkanı, Suriye’de ateşkesin sağlanmasından memnuniyeti dile getirdi ve ABD yönetiminin Türkiye ve Kürt güçlerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

“Suriye ve Türkiye gibi ülkelerin sınır devriyesi yapmaya devam edebileceklerini” kaydeden Trump, askerleri getirmek istediklerini, sadece bölgedeki petrolü güvence altına almak için bir grup asker bıraktıklarını söyledi.

ABD Kongresi’nde onaylanan Türkiye aleyhine tasarıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım’da Beyaz Saray’da gerçekleşmesi beklenen Trump görüşmesinin kesinleşmediğini söylemişti.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Türk Restoranı Bağdat eylemcilerinin kalesi olduTürk Restoranı Bağdat eylemcilerinin kalesi oldu
Trump’ın beşinci iç güvenlik bakanı belli olduTrump’ın beşinci iç güvenlik bakanı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Hadsiz teklif: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Hadsiz teklif: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tel Abyad’da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke çekildiğini duyurdu

Beto O'Rourke yarıştan çekildiğini duyurdu

ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

ABD ordusu o üsse geri döndü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.