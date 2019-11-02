Trump: ‘Erdoğan Beyaz Saray’a Gelmek İstiyor İlişkilerimiz Çok İyi’

Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da gazetecilerin Cumhurbaşbanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapması planlanan 13 Kasım’daki ziyaretle ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan’ın Beyaz Saray’a gelmek istediğini ve kendisiyle ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Trump, Suriye sınırındaki durumdan memnun olduğunu söyledi. Amerika Başkanı, daha önceki açıklamalarında Erdoğan’ın kendi davetlisi olarak Washington’a geleceğini paylaşmıştı.

Amerika Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Missisipi eyaletinde yapacağı miting öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir süredir azil soruşturmasında yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle Türkiye ve Suriye konuları gündeminde yer almayan ABD Başkanı, Suriye’de ateşkesin sağlanmasından memnuniyeti dile getirdi ve ABD yönetiminin Türkiye ve Kürt güçlerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

“Suriye ve Türkiye gibi ülkelerin sınır devriyesi yapmaya devam edebileceklerini” kaydeden Trump, askerleri getirmek istediklerini, sadece bölgedeki petrolü güvence altına almak için bir grup asker bıraktıklarını söyledi.

ABD Kongresi’nde onaylanan Türkiye aleyhine tasarıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım’da Beyaz Saray’da gerçekleşmesi beklenen Trump görüşmesinin kesinleşmediğini söylemişti.

