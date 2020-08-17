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Trump: Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

ABD Eski Başkan Yardımcısı ve yeni başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı skandal açıklamanın ardından Başkan Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

Trump: Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu

Sputnik'in haberine göre Fox News'a konuşan Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını savunurken bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığı iddiasına dayandırdı.

Trump, Fox News'a şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı. "

Trump "Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. "Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun." Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor" dedi.

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