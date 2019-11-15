HABER

‘Trump-Erdoğan Görüşmesi Başarı mı Emin Değilim’

15.11.2019 00:10 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Henüz ortada başarı diye değerlendirilecek bir olayın olduğundan emin değilim” şeklinde konuştu

‘Trump-Erdoğan Görüşmesi Başarı mı Emin Değilim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi VOA Türkçe’ye yorumlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’ya gidip görüşmeler yapmasının belki kendi kamuoyunu etkilemek bakımından önem taşıyacağı düşünülebilir. Ama henüz ortada başarı diye değerlendirilecek bir olayın olduğundan emin değilim” şeklinde konuştu.

“Trump’ın eli kendi sıkıntılarıyla dolu”

Bütün güçlüklere rağmen iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları konuşarak giderme azmini tekrarlamaları bakımından bu görüşmenin olumlu karşılanabileceğini belirten Prof. Turan’a göre somut bir sonuç elde edildi mi sorusunu sormadan önce ortamın bir sonuç sağlamak için müsait olup olmadığına bakılması gerekiyor.

Prof. Dr. İlter Turan, “Anlaşmaya varılabilecek konular var mıydı ve tarafların uzlaşmaya yönelik ortamda görüşmeleri söz konusu muydu? Her iki konuda da maalesef evet cevabını veremiyoruz. Trump’ın eli kendi sıkıntılarıyla dolu. Onun için ciddi ve büyük bir mücadele vermesini gerektirecek bir karar alma imkanına sahip olduğunu zannetmiyorum. Buna karşılık bazı temel konularda da mesela YPG ile olan, S-400’lerle ve F-35’lerle ilgili konularda da Türkiye’nin herhangi bir ödün vermeye hazır olduğunu zannetmiyorum. Buna karşılık yapılan açıklamalar bir anlaşmaya varılmadığının belirtisi mi ya da varılan anlaşmaların açıklanmasının istenmemesinin bir sonucu mu bunu ancak zaman içinde görebileceğiz” dedi.

“Erdoğan ve Trump kendi aralarında anlaşma sağlasa dahi uzun vadede başarılı olmaz”

Prof. Dr. İlter Turan, “Liderler çapında sorunları halletmek de bir üsluptur. Genelde bu yaklaşım kurumlar arası uzlaşmanın olgunlaştırıldığı bir aşamada tek tük kalan pürüzlerin giderilmesi için liderlerin siyasi sorumluluk alması gerektiği durumlarda başarılı olabiliyor. Ama siyasi liderlerin kendi temsil ettikleri kurumsal yapıdan özerk olarak müzakerelere girişmeleri genelde uzun vadede başarılı sonuçlar getirmiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı bilhassa kendi uhdesinde topladığı yetkilerin de güçlülüğüne bakaraktan liderler arasındaki görüşmelerin sonuç getirici olduğunu ve meseleleri halledici olduğunu düşünüyor. Amerikan Başkanı açısından duruma bakıldığı zaman belki o da böyle bir gücün kendisinde olmasını arzuluyordur. Başkan’ın şu anda ABD’deki kuvvetler ayrılığı ilkesi sebebiyle ve kongre ile rekabet içinde olması sebebiyle verdiği sözleri ne ölçüde yerine getirebileceğine fazla güvenmemiz mümkün değil” dedi.

“Amerika’nın PYD’ye yaklaşımının ağır sonuçları olacaktır”

Amerika’nın PYD’ye müttefiklerimiz şeklinde atıfta bulunmasını çok yadırgadığını kaydeden Prof. Dr. Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz senelerce Türkiye’nin Amerika’nın güvenilir bir müttefiki olduğunu düşünmüştük. Şimdi Türkiye aynı pakt bir ülke değilmiş de PYD çok iyi bir müttefikmiş gibi yapılan konuşmalar sadece Türk hükümetini değil bütün kamuoyunu çok derinden yaralamakta ve Amerika konusunda olumsuz duygulara sevk etmektedir. Bu durumun uzun dönemde ağır sonuçları olacağını tahmin ediyorum.”

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Tahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgiTahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi
Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiBitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.