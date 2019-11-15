‘Trump-Erdoğan Görüşmesi Başarı mı Emin Değilim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi VOA Türkçe’ye yorumlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’ya gidip görüşmeler yapmasının belki kendi kamuoyunu etkilemek bakımından önem taşıyacağı düşünülebilir. Ama henüz ortada başarı diye değerlendirilecek bir olayın olduğundan emin değilim” şeklinde konuştu.

“Trump’ın eli kendi sıkıntılarıyla dolu”

Bütün güçlüklere rağmen iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları konuşarak giderme azmini tekrarlamaları bakımından bu görüşmenin olumlu karşılanabileceğini belirten Prof. Turan’a göre somut bir sonuç elde edildi mi sorusunu sormadan önce ortamın bir sonuç sağlamak için müsait olup olmadığına bakılması gerekiyor.

Prof. Dr. İlter Turan, “Anlaşmaya varılabilecek konular var mıydı ve tarafların uzlaşmaya yönelik ortamda görüşmeleri söz konusu muydu? Her iki konuda da maalesef evet cevabını veremiyoruz. Trump’ın eli kendi sıkıntılarıyla dolu. Onun için ciddi ve büyük bir mücadele vermesini gerektirecek bir karar alma imkanına sahip olduğunu zannetmiyorum. Buna karşılık bazı temel konularda da mesela YPG ile olan, S-400’lerle ve F-35’lerle ilgili konularda da Türkiye’nin herhangi bir ödün vermeye hazır olduğunu zannetmiyorum. Buna karşılık yapılan açıklamalar bir anlaşmaya varılmadığının belirtisi mi ya da varılan anlaşmaların açıklanmasının istenmemesinin bir sonucu mu bunu ancak zaman içinde görebileceğiz” dedi.