Trump-Erdoğan Görüşmesi İkili İlişkileri Onarabilecek mi?

Ancak Erdoğan, Kürt milislere yönelik askeri operasyonların durdurulması için Washington ve Moskova arasında varılan anlaşmaların risk altında olduğu uyarısında bulunuyor. Erdoğan, Kürt milisleri sınırdan uzaklaşmamakla suçluyor.

Görüşmenin ana gündem maddesinin, Türkiye’nin Suriye’deki Kürt milislerin oluşturduğu YPG’ye yönelik operasyonunun olması bekleniyor. Türkiye, Amerika’nın IŞİD’le mücadelede kritik müttefiki olan YPG, Türkiye tarafından terörist örgüt olarak niteleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Washington’da Başkan Donald Trump’la görüşecek. Kimileri, bu görüşmeyi, bazı farklılıklar nedeniyle gerilen ilişkileri onarmak için bir fırsat olarak görüyor.

Trump-Erdoğan görüşmesi aynı zamanda iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin kritik bir dönemece girdiği sırada yapılacak.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden Aslı Aydıntaşbaş ise konuya ilişkin olarak, “Bu çok önemli bir görüşme. İki ülke arasındaki meseleler, uzun bir liste oluşturuyor. İkili ilişkiler hiç bugünkü kadar kötü olmamıştı. Ve tabi ki Türkiye’nin Suriye operasyonu ve Amerika’nın operasyona karşı çıkması meselesi var. Sahada durum son derece hararetli” şeklinde konuşuyor.

İki ülke arasındaki gerilim tırmansa da iki liderin kişisel olarak yakın bir ilişki kurduğu gözleniyor. Ankara, Trump ve Erdoğan arasındaki yakın sıcak ilişkinin iki ülke arasındaki ilişkileri onarma şansı sunacağına inanıyor.

Cumhurbaşkanlığı dış politikalar danışmanı Mesut Caşın ise “Umarım bu iki büyük ve karizmatik lider Türk-Amerikan ilişkilerinin ilerlemesi için kabul edilebilir ve mantıklı bir yol açabilir. Bu tarihi zirve iki taraf için de yararlı olacak. İyimser bir bakış açısı oluşmasını bekliyorum. Bu görüşme iki ülkeye yeni çözümler ve yöntemler kazandıracak” dedi.