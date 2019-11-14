Trump-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında Başkan Trump’ın daha önce birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bazı Kongre üyelerinin de Washington’a davet ettiği YPG yetkilisi Mazlum Kobani hakkında Türkiye’nin tezlerini anlattı. “Bu kişinin ABD’de muhattap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Bu kişi şu anda Türkiye’de hapiste olan Apo’nun manevi oğlum dediği bir kişidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın Erdoğan’a Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapma çağrısında bulunduğu ve kendisine hitaben “Aptal olma, sert adam olma” sözleriyle seslendiği mektupla ilgili soruya “Mektubu aynen takdim ettik” dedi.

Basın toplantısına Başkan Donald Trump’ın geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben kaleme aldığı ve “gayri diplomatik” bir dili olduğu gerekçesiyle tartışma yaratan mektup gündeme geldi.

İki lider Beyaz Saray’da baş başa görüşme ve beş Cumhuriyetçi senatörün de son anda katıldığı heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington ziyareti öncesinde Türkiye’de yaptığı açıklamada, Mazlum Kobani ile ilgili bilgileri içeren ve bu kişinin Türkiye’de hangi terör saldırılarından sorumlu olduğuna ilişkin bilgilerin ABD tarafıyla paylaşılacağını söylemişti.

Mazlum Kobani’nin diğer ismi Ferhad Abdi Şahin’i kullanan Erdoğan, bu kişinin hem ABD hem de Rusya tarafından muhattap alınmasını eleştirdi. Ferhad Abdi Şahin’in terörist olduğuna ilişkin CIA’in elinde de belgelerin olduğunu belirtti. ABD tarafına bu konuda Türkiye’nin hassasiyetini ilettiklerini söyledi.

Başkan Trump ise uluslararası basında Mazlum Kobani adıyla bilinen YPG yetkilisinin olası Washington ziyareti konusundaki soruya kaçamak yanıt verdi. “Kendisiyle yakın bir işbirliğimiz var. Cumhurbaşkanı’yla da yakın işbirliğimiz var” demekle yetindi.

“BİZİM SORUNUMUZ TERÖRİSTLERLE”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a basın toplantısında Kürt bir gazeteci “Iraklı Kürtlerle yaptığınız gibi Suriye Kürtleri'yle de müzakere yoluna neden gitmediniz?” sorusu yöneltildi. Erdoğan soruya “Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. YPG’li teröristlerle sorunumuz var. Suriyeli Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ben (Suriye Cumhurbaşkanı) Esed’e ‘Kürt vatandaşların pasaportlarını ver, yanlış yapıyorsun’ dedim” ifadelerini kullandı.