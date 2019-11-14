Trump- Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımaları

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme ABD basınında geniş yer buldu.

CNN International’a değerlendirmede bulunan Aaron David Miller, köşesinde Başkan Trump’un uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan için yumuşak bir noktaya sahip olduğunu belirterek, bunun nedenlerinin başında Trump’un ‘güçlü adamları’ sevmesini gösterdi. Miller yazısında, “Trump, Erdoğan’ın danışmanlığından sürekli olarak etkilendi. Onu sürekli olarak övdü, açıkça ABD-Türk ilişkilerini Türk lideriyle yakın olan ‘kişisel ilişkisine’ bağladı” şeklinde ifadeler kullandı. İki liderin aynı dünya görüşünü paylaştığını belirten Miller, bu ilişkinin sürekliliğini sorgularken “Trump, Türkiye’yi kendisine yakın tutmanın önemini açıkça kavradı ki Türkiye müttefik olarak en büyük ikinci orduya ve anahtar bir coğrafyaya sahip” değerlendirmelerde bulundu.

CBS News tarafından görüşmeye dair notlar Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Size söyleyeyim, ben Başkanın büyük bir hayranıyım” sözleriyle aktarıldı.