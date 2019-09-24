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Trump: 'Erdoğan ile Arkadaş Olduk'

24.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

74. BM Genel Kurulu çalışmaları için New York’a gelen ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarına başladı. Trump, dini özgürlükler konulu bir yan etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıl serbest bırakılan rahip Brunson'dan söz açtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Trump: 'Erdoğan ile Arkadaş Olduk'

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için Pazar akşamı New York’a gelen ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarına bugün başladı.

Başkan Trump’ın BM binasına gelişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Trump, BM’de 74. Genel Kurul çalışmaları kapsamında ABD tarafından düzenlenen, “Dini Özgürlüklerin Korunması İçin Küresel Çağrı” konulu yan etkinliğine katılarak burada bir konuşma yaptı.

Trump, Türkiye’de iki yıl cezaevinde kaldıktan tahliye edilen ve ABD’ye dönen rahip Andrew Brunson geri gönderilmesi süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Trump, Brunson’un ABD’ye geri getirilmesi sürecinde yaptıkları görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduklarını söyledi.

“Arkadaş olduğum güçlü adam Erdoğan”

Rahip Brunson’ın da katıldığı toplantıda Trump, geçen yıl yaşanan süreci şöyle ifade etti: “Türkiye’de uzun süre hapis yattıktan sonra bugün aramızda olan rahip Andrew Brunson için geçtiğimiz yıl yönetimimle, şimdi neyse ki arkadaş olduğum çok güçlü bir adamla, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız çok kısa ve saygılı bir görüşmeden sonra onu eve getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradım ve dedim ki, ‘O masum bir adam’. Önceki yönetim Andrew'ı uzun bir zamandır dışarı çıkartmaya çalışıyordu ki maalesef çok çalıştıklarını sanmıyorum” dedi.

Başkan Trump sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum ve bugün burada bizimle olduğunuz için size de teşekkür etmek istiyorum; Rahip Andrew nerede? Buralarda bir yerde mi? Teşekkürler Andrew. Bu müzakerede iyi bir iş çıkardık, Andrew. Geri döndün. Kolay değildi ama geri döndün. Ve seninle gurur duyuyoruz. Harika bir ailen var” diye konuştu.

Trump’tan iklim değişikliği sürprizi

BM’de temaslarını sürdüren Trump, bir sürprize de imza attı. Kendi kararıyla Paris İklim Antlaşması’ndan ABD’yi çeken Trump, beklenmedik bir anda, “İklim Değişikliği Zirvesi’nin” yapıldığı salona girdi. Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte salonda izleyiciler arasında kısa bir süre liderlerin konuşmalarını dinledi.

İklim Değişikliği Zirve’sinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Paris Antlaşması’na geri dönmesine atıfta bulunarak, “Bugün ABD'den bir sürpriz bekliyoruz ve güzel bir haber bekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile BM’de bir görüşme düzenledi. Trump, Keşmir konusunda taraflardan istek gelirse konunun çözümü için arabuluculuk yapabileceğini belirtti.

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