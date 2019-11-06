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Trump: "Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 23:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurgulayan Trump, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmede ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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