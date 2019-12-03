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Trump: “Erdoğan ile iyi anlaşıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi sevdiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi sevdiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında BD-Türkiye ilişkilerine değindi. Türkiye’yi sevdiğini dile getiren Trump, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile iyi anlaşıyorum” dedi. Türkiye’nin Türkiye’nin kendilerine desteğini öven Trump, “Türkiye iyi bir NATO müttefiği” dedi.
Türkiye’nin DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu anlatan, Trump “Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi” ifadesini kullandı.
Trump, basın mensuplarının “NATO üyesi olarak kalmalı mı?" sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir konu olduğu yanıtını verdi.

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