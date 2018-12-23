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Trump: Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İSTANBUL (DHA) ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Trump, görüşmeye dair Twitter’dan yaptığı açıklamada "Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD'i, Suriye'deki ortak dahilimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca yoğun genişletilmiş ticareti de görüştük."

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