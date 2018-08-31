HABER

Trump: Erdoğan Pastör Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı

31.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Tump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Trump: Erdoğan Pastör Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Tump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Beyaz Saray'da yapılan röportajda Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.

ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Andrew Brunson - Ebru Özkan takası

ABD Başkanı, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması sürecine yardımcı olduğunu, bunun karşılığında ise Türkiye'den Brunson'ın serbest bırakılmasını beklediğini ifade etti ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini söyledi ve Erdoğan konusunda 'Beni hayal kırıklığına uğrattı' diye konuştu.

Türkiye Andrew Brunson karşılığında Ebru Özkan'ın serbest bırakılması yönünde bir takas girişimini yalanlamış, Reuters'a konuşan yetkililer, bu iddialar için 'tamamen asılsız' demişti.

Pastör Andrew Brunson'ın ev hapsinin devam etmesi nedeniyle ABD yönetimi Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulamış, ardından da Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük vergisi yükünü ikiye katlayarak yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Türkiye ise ABD'nin yaklaşımının stratejik ortaklık ve NATO müttefikliğine uymadığını ifade ederek Türk yargı sistemine müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Venezuela halkı Kolombiya'ya kaçıyor! O anlar böyle görüntülendiVenezuela halkı Kolombiya'ya kaçıyor! O anlar böyle görüntülendi
Chemnitz’i yatıştırma çabaları sürüyorChemnitz’i yatıştırma çabaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını iptal etti

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını iptal etti

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Venezuela halkı Kolombiya'ya kaçıyor! O anlar böyle görüntülendi

Venezuela halkı Kolombiya'ya kaçıyor! O anlar böyle görüntülendi

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

BM'den dünyaya uyarı

BM'den dünyaya uyarı

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.