Trump: Erdoğan Pastör Brunson konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Tump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Beyaz Saray'da yapılan röportajda Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.

Andrew Brunson - Ebru Özkan takası

ABD Başkanı, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması sürecine yardımcı olduğunu, bunun karşılığında ise Türkiye'den Brunson'ın serbest bırakılmasını beklediğini ifade etti ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini söyledi ve Erdoğan konusunda 'Beni hayal kırıklığına uğrattı' diye konuştu.