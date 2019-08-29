Trump - Erdoğan Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Suriye konusunda da iki liderin görüşmede, rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Trump ve Erdoğan, Türkiye'yle ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden vurguladı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da düzenlenen G-7 zirvesinde İran konusunda atılan adımlar ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Trump ve Erdoğan'ın görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı bilgisi verildi.

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeyle ilgili İngiltere Başbakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre de, Johnson görüşmede Erdoğan'ı G7 zirvesi hakkında bilgilendirdi ve iki lider İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin önemli olduğu noktasında mutabık kaldı.

Suriye konusunda da Johnson ve Erdoğan'ın Esat rejiminin İdlib'de sivillere yönelik son saldırılarını kınadığı, bölgedeki insani duruma ilişkin endişelerini dile getirdiği, rejim ve Rusya'nın uluslararası kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiği üzerinde durduğu kaydedildi.

