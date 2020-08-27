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Trump Erdoğan ve Mitsotakis'le görüştü

27.08.2020 08:37 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’le telefon görüşmesi yaparak diyalog çağrısında bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle başlayan gerginlik, Yunanistan'ın dün Kıbrıs, Fransa ve İtalya ile başlattığı üç günlük deniz tatbikatı nedeniyle tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump-Erdoğan telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatttığı, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladığı" belirtildi. .

Trump ayrıca Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le de görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilerek NATO müttefiki iki ülkeyi Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sona erdirilmesi için diyalog kurmaya çağırdığı kaydedildi.

Stoltenberg-Merkel görüşmesinin gündeminde de Doğu Akdeniz var

Türkiye-Yunanistan gerginliği bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yapacağı görüşmede de ele alınacak. İki lider sabah saatlerinde Berlin'de bir araya gelecek.

AB dışişleri bakanları da bugün ve yarın Berlin'de yapacakları gayrı resmi görüşmelerde Türkiye-Yunanistan gerginliğini masaya yatıracak. Görüşmelerde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği tavır konusunda farklı seçenekleri gündeme getirmesi bekleniyor. Toplantıda ele alınacak diğer önemli gündem maddeleri ise Belarus'taki son durum ve Rusya ile ilişkiler.

AB Konseyi dönem başkanı olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, salı günü Atina ve Ankara'da iki ülke arasındaki gerilimin giderilmesi için temaslarda bulunmuş ve taraflara diyalog çağrısını yinelemişti.

DW, rtr, AFP / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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