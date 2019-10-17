‘Trump Erdoğan’a Yazdığı Mektupla Övündü’ 

Ankara’da sert tepkiyle karşılaşan Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı 9 Ekim tarihli mektup, ABD’nin de gündeminde. Başkan Trump aslında Erdoğan’a bir mektup yazdığını ilk olarak Çarşamba günü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ortak basın toplantısında gündeme getirmişti. Daha sonra Beyaz Saray’da Kongre liderleriyle Türkiye ve Suriye’yi görüşmek üzere bir araya gelen Trump mektubun fotokopilerini Kongre liderlerine dağıttı. Başkan Trump’ın Çarşamba günü öğle saatlerinde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile düzenlediği ortak basın toplantısına Türkiye’nin Suriye harekatı damga vurmuştu. Trump basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdığını söyledi, “Erdoğan’a yazdığım mektubu bazılarınız gördü” dedi. Basın toplantısının ilerleyen saatlerinde de bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakmadığını anlatırken “Yeşil ışık yakmadım. Tam tersi. Hemen kolayca yayınlanabilecek mektubu göreniniz olduysa- Tabii ben de yayınlayabilirim- ama telefon görüşmesinden sonra bir mektup yazdım. Çok etkili bir mektup” ifadelerini kullandı.

Kongre liderlerine mektubun fotokopisini dağıttı Başkan Trump İtalya lideriyle ortak basın toplantısının ardından Beyaz Saray’da Kongre liderleriyle Türkiye ve Suriye’yi görüşmek üzere bir araya geldi. Demokrat Parti kaynaklarına göre Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektubun fotokopilerini dağıttı. Haber ajansı Associated Press’in toplantıyla ilgili bilgi sahibi olan Demokrat bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Başkan Trump, Kongre liderleriyle toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı “ağır” mektupla övünerek başladı. Toplantıda Kongre liderlerinin Başkan Trump’a Suriye konusundaki soruları IŞİD mahkumlarının akıbeti ve ABD’nin çekilme kararıyla birlikte Rusya’ya alan açıldığı eleştirileri odaklıydı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’nun Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Başkan Trump’la Suriye konusunda görüş ayrılığı yaşadıktan sonra istifa eden eski savunma bakanı James Mattis’ten IŞİD savaşçılarının yeniden toparlanmaması için ABD askerlerinin Suriye’de kalması gerektiğini savunan bir alıntı okudu.