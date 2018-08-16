Trump, Eski CIA Başkanının Gizli Belgelere Erişim Yetkisini Kaldırdı 

Bu kişiler arasında eski FBI Başkanı James Comey, eski Ulusal İstihbarat Başkanı James Clapper, eski CIA Başkanı Michael Hayden, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ve Mart ayında kovulan eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe de var. Bu kişilerin ortak özellikleri, hepsinin Barack Obama’nın başkanlığı döneminde görev yapmış olması.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Brennan’ın çok hassas bilgilere erişimini sağlayan üst düzey yetkili konumunu “temelsiz ve cüretkar” bir dizi suçlama yapmak için kullandığını söyledi.

Bu iki isimden en az ikisi Comey ve McCabe’in şu an gizli belgelere erişim yetkisi zaten yok.

Uzmanlar güvenlik belgelerine erişim izninin bu kişilerin eleştiri yapması karşılığında onlardan geri alınmasının gizlilik belgesi sürecini eşi görülmemiş şekilde siyasete alet edeceği görüşünde.

Eski CIA yetkilileri ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerinin gizli belgelere erişim izinlerini en azından belli bir süre için korumalarına genelde izin veriliyor. Böylece bu kişilerin haleflerine tavsiye vermeleri ve belli görevler üstlenmeleri mümkün oluyor.

