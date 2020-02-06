Trump: '(Eski FBI Başkanı) James Comey'yi kovmasaydım, bir felaketti bu arada, belki de şu anda burada olmayabilirdim'

Trump: '(Eski FBI Ba\u015fkan\u0131) James Comey'yi kovmasayd\u0131m, bir felaketti bu arada, belki de \u015fu anda burada olmayabilirdim' window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmlerPARTNER \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en zengin kedisiAlkol \u015febekeye kar\u0131\u015ft\u0131, musluklardan 'su gibi' akt\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum