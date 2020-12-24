Trump, eski kampanya yöneticisi Manafort ve dünürü Kushner de dahil olmak üzere 29 kişi daha affetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone ve dünürü emlakçı Charles Kushner'in de içinde yer aldığı 29 kişiyi daha affetti.

Gelecek ay görev süresi dolacak olan Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi için af çıkardı. Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketinin dört görevlisi de dünkü af listesinde yer aldı. BM İnsan Hakları Bürosu, bu affın, benzer suçları işleme konusunda başkalarına cesaret vereceğini ifade etti.

Salgın sebebiyle ev hapsine çarptırılmıştı

71 yaşındaki Paul Manafort, Rusya'nın ABD'de Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiği iddialarını incelemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Mueller Raporu' olarak bilinen soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı deliller üzerine hakkında dava açılarak yargılanmıştı.

2018 yılında mahkum edilen Manafort, "komplo kurmak ve evrakta sahtecilik" suçlarından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.