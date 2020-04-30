Trump Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn’i Af mı Edecek?

ABD Adalet Bakanlığı’ndan alınan ve Flynn’in avukatlarınca paylaşılan FBI’ın iç yazışmaları, FBI yetkililerinin Rusya soruşturması kapsamında 2017 yılının Ocak ayında Flynn’le mülakata hazırlandıkları sırada, kendisini cezai suçlamalara maruz kalabileceği yönünde uyarıp uyarmama ya da ne zaman uyarma konusunu tartıştığını gösteriyor. Flynn’in avukatları, belgelerin FBI’ın müvekkillerine tuzak kurmaya çalıştığını ortaya koyduğunu öne sürüyor. Avukatlar, belgelerin Flynn’in üç yıl önce Beyaz Saray’da ifadesi alınırken yalan söylemesi için uzağa düşürüldüğü şeklindeki iddialarını desteklediğini savunuyor.

Flynn, Rusya soruşturmasının özel yetkili savcısı Robert Mueller tarafından yöneltilen bir suçlamada yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti. Rusya’nin eski Washington büyükelçisiyle diyalogları hakkında 2017 başında FBI’ya yalan söylediğini itiraf eden Flynn, şimdiyse, yalan söylemediğinde ısrar ediyor ve itirafını geri almak istiyor.

Trump’ın Oval Ofis’te yaptığı bu açıklama, emekli generalin ABD başkanlarının sahip olduğu yetki dahilinde affedilebileceği olasılığını gündeme getirdi. Trump dün geceden bu yana Twitter’da Flynn’i destekleyici mesajları kendi hesabında yeniden paylaşıyor.

Başkan Donald Trump, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine kendisi lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in ‘’kirli polislerin’’ işkencesine uğradığını söyledi.

Trump, Flynn’in yaşadığı durumdan ’’kirli polisleri’’ sorumlu tuttu ve belgelerin Flynn’in bu süreçte bir kurban olduğunu gösterdiğini savundu.

‘’Kendisi aklanma sürecinde. Eğer dünkü bu notlara bakarsanız, bu tam bir aklanma anlamına geliyor’’ ifadesini kullanan Trump, ‘’Bu adama eziyet ettiler. Onu yok ettiler. Ama geri gelecek’’ diye konuştu.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da FBI belgeleriyle ilgili olarak, ‘’Eğer doğruysa bu aşırı derecede rahatsız edici. Eğer tüm bunlar doğru çıkarsa, FBI’ın üst yönetimi adına çok çok büyük bir hata anlamına gelir ve bu durum onlara karşı ilave suçlamalar getirilmesine rahatça yol açabilir’’ dedi.

