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Trump, Esper'in Savunma Bakanı adaylığını Senato'ya gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 06:58 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper'in adaylığını Senato'ya resmen gönderdi - Esper'in Senato'daki bakanlık onay süreci bugün başlayacak

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper'in adaylığını Senato'ya resmen gönderdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in resmi adaylık başvurusunun Senato'ya gönderildiği kaydedildi.

Esper'in bakan adaylığının onay sürecinde önce komitede, daha sonra da Senato Genel Kurulunda oylanması bekleniyor. Esper, yeterli evet oyunu alması durumunda ABD'nin yeni savunma bakanı olacak.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakanlığı Donald Trump

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