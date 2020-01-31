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Trump, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Hedasi Barajı'nı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 23:31 | Son Güncelleme

Trump, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Hedasi Barajı'nı görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı görüşmede, Hedasi Barajına ilişkin anlaşmanın yakın olduğuna inandığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Ahmed'in bölgedeki ülkeleri yakından ilgilendiren Hedasi Barajı konusunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Büyük Rönesans (Hedasi) Barajı ile ilgili bir anlaşmanın yakın ve anlaşmanın tüm tarafların faydasına olduğu konusundaki ümidini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı kaydedildi.

- Görüşmeler devam ediyor

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington'da başlayan baraja ilişkin müzakerelerin 3. gününde devam ettiği aktarıldı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına muhtemel olumsuz etkilerinden endişe ederken elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerini artırıyor.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu ülkeler, 2 gün önce Washington'da bir araya gelerek barajla ilgili müzakerelere başlamıştı.

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