Trump, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Hedasi Barajı'nı görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı görüşmede, Hedasi Barajına ilişkin anlaşmanın yakın olduğuna inandığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Ahmed'in bölgedeki ülkeleri yakından ilgilendiren Hedasi Barajı konusunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, Büyük Rönesans (Hedasi) Barajı ile ilgili bir anlaşmanın yakın ve anlaşmanın tüm tarafların faydasına olduğu konusundaki ümidini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı kaydedildi.

- Görüşmeler devam ediyor

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington'da başlayan baraja ilişkin müzakerelerin 3. gününde devam ettiği aktarıldı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.