Trump Etkinliklerine Florida Mitingiyle Başlıyor

Corona virüsüne yakalanmasının ardından iyileşme sürecinde olan Başkan Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da açık havada yapılacak bir etkinliğe katılacak, Pazartesi günüyse Florida’da havaalanında bir miting düzenleyecek.

Beyaz Saray yetkilileri aralarında Reuters ve AP’nin de olduğu çeşitli haber kuruluşlarına verdikleri bilgide Cumartesi günü Başkan’ın Beyaz Saray’dan bir ‘‘balkon konuşması’’ yapmayı planladığını ve konuşmanın konusunun da ‘‘kanun ve nizam’’ olacağını bildirdi. Etkinliğe yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.

Trump’ın kampanyası, Başkan’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından ilk seçim mitingini de Florida eyaletinin Sanford kentinde yapacağını açıkladı. Havaalanında yapılacağı belirtilen etkinliğin tamamen açık havada mı olacağı yoksa yarı açık bir alanda mı yapılacağı belirtilmedi.

Kampanya yetkilileri Florida’daki mitingde izleyicilerin ateşinin ölüleceğini, maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Başkan’ın çalışmalarına ara vermediğini ve doktorundan onay alır almaz seçim kampanyası etkinliklerine dönmeye hazırlandığını söylemişti.