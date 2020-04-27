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Trump Ev Yapımı Maske Tavsiye Etti ''Ben Takmayacağım'' Dedi

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Corona virüsünün yayılmasını önlemek için Amerikalılara gönüllülük esasına dayalı olarak bez maske kullanmasını tavsiye etti. Tavsiye kararını Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında paylaşan Trump, kendisinin bu tavsiyeyi uygulamayacağını da açıkladı

Trump Ev Yapımı Maske Tavsiye Etti ''Ben Takmayacağım'' Dedi

Trump yönetimi, Corona virüsünün yayılmasını önlemek için ABD halkına gönüllülük esasına dayalı olarak bez maske kullanmasını tavsiye etti. Tavsiye kararını Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında paylaşan Trump, kendisinin bu tavsiyeyi uygulamayacağını da açıkladı.

Başkan Donald Trump her gün olduğu gibi Corona virüsüyle mücadele ekibiyle birlikte Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yeni tavsiyelerini anlatan Trump, maskelerin sosyal mesafe kurallarının yerini tutmayacağının altını çizdi.

‘’Maske takmak tamamen gönüllülük esasına dayalı. Takabilirsiniz ama zorunda değilsiniz. Ben takmamayı seçiyorum, ancak bazı kişiler takmak isteyebilir, o da uygun,’’ dedi.

Trump ayrıca CDC’nin salgında ön saflarda mücadele edenler haricinde sağlıklı insanların tıbbi maske kullanımını önermediğine dikkat çekti.

Trump, yüksek profilli toplantılara katıldığı için maske takmamayı tercih ettiğini söyledi ve ‘’Başkanları, başbakanları, diktatörleri, kralları, kraliçeleri ağırlıyorum. Kendimi maske takarken düşünemiyorum,’’ dedi.

Trump, ülkede evde kalma kurallarıyla ilgili kararları ise eyalet valilerine bıraktığını söyledi.

''KKE ihracatına engel olacağım''

Trump basın toplantısında ayrıca yürürlüğe soktuğu Savunma İmalat Yasası’nı kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) ihracatını önlemek için uygulayacağını kaydetti. Trump, ‘’Ahlaksız aktörlerin ve vurguncuların zaten sınırlı olan tıbbi kaynakları ihraç etmesini yasaklamak için bu yasaya başvuracağım,’’ diye konuştu.

Trump, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Acil Yönetim Dairesi’nin (FEMA) N95 maskelerin, tıbbi maskelerin, eldiven diğer kişisel koruyucu ekipmanların ihracını engellemek için beraber çalışacağını söyledi.

"Sağlık sigortası olmayanlara yardım sözü"
Toplantıda söz alan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''ABD'nin bazı bölgelerinde salgını engelleme çalışmalarının pozitif etkilerini görmeye başladık. California ve Washington eyaletlerinde vaka oranları stabil kaldı’' açıklamasında bulunurken bir önemli açıklama Sağlık Bakanı Alex Azar’dan geldi. Azar, ''Teşvik paketinin bir bölümü sağlık sigortası olmayan hastalar için hastanelere ödeme yapmaya ayrılacak,'' dedi.

Trump yönetiminin kişisel maske kullanımıyla ilgili tavsiye kararındaki değişiklikle ilgili açıklamayı ise Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams yaptı. Adams, ‘’Son çalışmalara göre Corona virüsüne yakalanan kişilerin büyük bölümünün semptom göstermediğini artık biliyoruz. Yeni bulgular sadece öksürük, hapşırık değil karşılıklı konuşma ile bile bulaşıcılığa işaret ediyor,’’ dedi.

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