Trump: ‘Everest’i Aşmak Bile Daha Kolay Olacak’ 

Başkan Donald Trump, Kongre’nin hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için üzerinde uzlaşı sağladığı bütçe tasarısı konusunda kararını henüz açıklamadı. Trump bunun öncesinde Amerika İlçe Şerifleri (MCSA) ve Şehir Amirleri Derneği’nin (MCCA) ortak konferansında konuştu. Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için “Everest’i aşmak bile daha kolay” dedi.

Başkan Trump başkent Washington’da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada Amerikalı şeriflere seslendi. Gündeminde Amerika’nın Meksika sınırının güvenliği vardı. Trump konuşmasında bir kez daha Meksika sınırına duvar örülmesini savundu, “Duvar şu anda biz konuşurken inşa ediliyor” dedi. Trump “Bu ülkeyi ve halkını savunmak için sınır güvenliği konusundaki kararlılığımdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için de “Büyük bir duvar. Güçlü bir duvar. Aşmak için çok iyi durumda olmanız lazım. Everest Dağı’na tırmanmak bile daha kolay” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in üzerinde uzlaşı sağladığı anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağı konusunda ya da talep ettiği duvar projesi için kaynak bulmak amacıyla ulusal acil durum ilan edip etmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.