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Trump faktörü ezeli rakipleri birleştirdi

26.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikaları, Asya'nın ezeli rakipleri Japonya ve Çin'i yakınlaştırdı.

Trump faktörü ezeli rakipleri birleştirdi

İki ülke liderleri siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendirerek ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarıyla gündeme oturan küresel ticaret savaşları tehlikesi, ezeli rakipler Çin ve Japonya arasında yakınlaşmaya yol açtı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Başbakanı Li Kıçiang, Cuma günü Pekin'de yaptıkları görüşmede ekonomi ve ticaretteki işbirliğinde yeni bir sayfa açma mesajı verdi.

Çin Başbakanı Li iki ülke arasında siyasi ilişkilerin yıllar süren gerilimlerin ardından yeniden normalleşme yoluna girdiğini ve sıranın ekonomik işbirliğine geldiğini belirtirken Japonya Başbakanı Abe de ilişkilerde yeni bir dönem açıldığını, "rekabetten işbirliğine" geçiş yapmak istediklerini söyledi.

Yedi yıldır ilk kez Pekin'i ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı olan Şinzo Abe Li ile görüşmesinin ardından Çin Devlet ve Parti Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi.

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Şinzo Abe Çin ile Japonya arasında altyapı, lojistik, sağlık hizmetleri ile mali konularda işbirliği yapma imkânlarının bulunduğunu söyledi. Buluşma sırasında çeşitli alanlarda ikili ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Başbakan Abe Çin ve Japonya'nın bölgenin güvenliğinden sorumlu olduklarını ve Kuzey Kore politikasında da Pekin ile sıkı işbirliği içinde olacaklarını duyurdu.

İki liderin uluslararası zirvelerde sıkça bir araya gelmiş olmalarına rağmen Abe göreve başladığı 2013 yılından bu yana Pekin'e özel ziyarette bulunmamıştı.

Kırk yıl önce barış antlaşması imzalayan iki devlet arasında ilişkiler Abe'nin sağ muhafazakâr politikaları ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon işgali konusundaki tutumu nedeniyle gergindi. Asya'da siyasi, askeri ve ekonomik rekabet içindeki iki ülke arasında gerilim 2012 yılında Doğu Çin Denizindeki adalarla ilgili egemenlik hakları nedeniyle tırmanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ticaret savaşı açması ve Japonya'ya da daha fazla Amerikan malı ithal etmesi için baskıda bulunması dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomilerinin yakınlaşmasına vesile oldu.

DW, Reuters, dpa/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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