Trump, "Fauci'yi kov" sloganlarına cevap verdi: Seçim sonrasını bekleyeyim

ABD Başkanı Donald Trump, yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden 24 saat önce Florida'daki mitinginde, seçimlerden sonra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci'yi kovmakla tehdit etti.

"Fauci'yi kov" sloganı atan kalabalığı bir süre dinleyen Trump, ardından kalabalığa,"Kimseye söylemeyin ama seçim sonrasına kadar biraz bekleyeyim. Öneriniz için minnettarım" cevabını verdi.

Sözlerine devam eden Trump son olarak da, "O birçok konuda yanıldı. Yine de iyi bir adam. Ama pek çok konuda da yanıldı" dedi.

Dünyanın önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri olan 79 yaşındaki Fauci, altı farklı ABD başkanıyla, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanı olarak otuz yılı aşkın süredir çalışıyor.

Pek çok kez Trump'ı koronavirüs salgını konusunda takındığı tavırlara ilişkin eleştiren Fauci, hafta sonu Washington Post'ta yayımlanan röportajında ABD'nin salgın konusunda daha fazla hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Fauci'nin tahminlerine göre ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üzerine çıkabilir.