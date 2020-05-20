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Trump: Fazla vaka sayısını kötü bir şey olarak göremiyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yüksek Koronavirüs vaka sayısının 'onur nişanları' olduğunu çünkü bunun 'daha çok test yaptıkları anlamına geldiğini' belirtti.

Trump: Fazla vaka sayısını kötü bir şey olarak göremiyorum

Şu ana kadar 1 milyon 570 binden fazla vakanın tespit edildiği ve 93 bin 533 kişin hayatını kaybettiği ABD iki kategoride de büyük bir farkla birinci sırada. Trump bu konuyla ilgili olarak, "Vaka sayısında birinci sıradayız dediğimiz zaman unutmamalıyız ki bunun nedeni herkesten daha fazla test yapmamız" dedi.

Trump, "Biz birçok ülkeden daha büyüğüz, o yüzden vaka sayımız çok olduğunda bunu kötü bir şey olarak göremiyorum. Bir açıdan bu iyi bir şey çünkü test konusunda daha iyi olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu ve ekledi; "Bunu bir onur nişanı görüyorum. Testlerin ve sağlık profesyonellerinin çıkardığı iyi işin kanıtı."

Trump aynı basın toplantısında başta vaka sayısının hızla yükselmekte olduğu Brezilya ile tüm Güney Amerika'ya seyahat yasağı getirmeyi planladıklarını ifade etti. ABD lideri, "Ben her şeyden endişe ederim. İnsanların buraya gelip halkımı enfekte etmesini istemiyorum. Oradaki insanların da hasta olmasını istemiyorum" dedi.

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