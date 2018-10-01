Trump: ‘FBI Soruşturması Kapsamlı ve Hızlı Olmalı’

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddialarını FBI soruşturuyor. Trump kapsamlı ve hızlı soruşturma çağrısında bulunurken, soruşturmada Kavanaugh’nun adaylığına zarar verecek yeni bilgiye ulaşılması halinde “Durumu değerlendiririm. Önyargılı bakmam” mesajını verdi.
Beyaz Saray daha önce Kavanaugh ile ilgili FBI soruşturmasının kapsamının dar olması gerektiğini belirtmiş, sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Beyaz Saray’ın FBI soruşturmasını yönetmeye çalıştığı, soruşturma sürecine ve takvimine müdahale ettiği eleştirileri getirilmişti.
Trump Kanada’yla varılan ticaret anlaşması vesilesiyle Rose Garden’da düzenlediği basın toplantısı sırasında Kavanaugh ile ilgili soruları da yanıtladı. Trump, FBI’ın kapsamlı ama hızlı bir soruşturma yürütmesi gerektiğini söyledi. Kavanaugh hakkında cinsel saldırı iddialarını gündeme getiren 3 kadınla da FBI’ın görüşmesinden rahatsız olmayacağını belirten Trump, “FBI soruşturmada istediği kişiyle görüşebilir. Ama mantık çerçevesi içinde” diye konuştu.
Brett Kavanaugh geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede “Bira içmeyi severdim. Hala severim. Ama hiçbir zaman yaptığım şeyi hatırlamayacak kadar içmedim” demiş ancak kendisini öğrencilik dönemlerinden tanıyanlar Kavanaugh’nun alkol problemi olduğunu ileri sürmüştü.
Başkan Trump’a Kavanaugh’nun alkol kullanımı konusunda yalan söyleyip söylemediğine ilişkin endişeli olup olmadığı soruldu. Trump, “Bira içmeyi sevdiği konusunda lafını hiç sakınmamasına şaşırdım” derken, Kavanaugh’nun verdiği ifadede bu konuda yalan söylediğini düşünmediğini söyledi.
Trump: İçki içmiyorum, içsem halim ne olurdu?
Başkan Trump, Kavanaugh’nun alkol sorunu olduğu iddialarına ilişkin soruları yanıtlarken kendisiyle ilgili olarak “Ben tek bir kadeh bile alkol almadım. İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” diye konuştu. Ağabeyi Fred Trump’ı alkol bağımlılığı sebebiyle kaybeden Donald Trump, alkol ve sigara kullanmamasıyla ilgili zaman zaman daha önce de kamuoyu önünde konuşmuştu.
Geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda Kavanaugh lehinde oy kullanan ancak Senato’daki oylama için FBI soruşturmasını şart koşan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kavanaugh’nun komisyona alkol sorunu konusunda yalan söylediğinin ortaya çıkması durumunda Anayasa Mahkemesi üyeliğinin artık masada olmayacağı mesajını vermişti.
Trump’a FBI soruşturmasında elde edilecek bulgularla Kavanaugh’nun adaylığı konusunda fikrini değiştirip değiştirmeme olasılığı soruldu. Trump soruya net bir yanıt vermezken, “Ben de sizin gibi bekliyorum. Eğer bir şey bulurlarsa, önyargılı değilim, durumu değerlendiririm” dedi.
Trump basın toplantısında bir kez daha Kavanaugh ve ailesine haksızlık yapıldığını savundu. Demokratlar’dan gelen eleştirilere cevap verirken Trump alkol sorunu yüzünden neredeyse kariyerini tehlikeye atan Demokrat bir senatör tanıdığını ima etti ancak isim vermedi. Gazetecilerin bu senatörün ismini sorması üzerine de Trump, “Herkes gibi ben de bu bilgiyi yazacağım kitaba saklıyorum” dedi.
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