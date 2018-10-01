Trump: ‘FBI Soruşturması Kapsamlı ve Hızlı Olmalı’

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddialarını FBI soruşturuyor. Trump kapsamlı ve hızlı soruşturma çağrısında bulunurken, soruşturmada Kavanaugh’nun adaylığına zarar verecek yeni bilgiye ulaşılması halinde “Durumu değerlendiririm. Önyargılı bakmam” mesajını verdi. Beyaz Saray daha önce Kavanaugh ile ilgili FBI soruşturmasının kapsamının dar olması gerektiğini belirtmiş, sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Beyaz Saray’ın FBI soruşturmasını yönetmeye çalıştığı, soruşturma sürecine ve takvimine müdahale ettiği eleştirileri getirilmişti. Trump Kanada’yla varılan ticaret anlaşması vesilesiyle Rose Garden’da düzenlediği basın toplantısı sırasında Kavanaugh ile ilgili soruları da yanıtladı. Trump, FBI’ın kapsamlı ama hızlı bir soruşturma yürütmesi gerektiğini söyledi. Kavanaugh hakkında cinsel saldırı iddialarını gündeme getiren 3 kadınla da FBI’ın görüşmesinden rahatsız olmayacağını belirten Trump, “FBI soruşturmada istediği kişiyle görüşebilir. Ama mantık çerçevesi içinde” diye konuştu.

Brett Kavanaugh geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede “Bira içmeyi severdim. Hala severim. Ama hiçbir zaman yaptığım şeyi hatırlamayacak kadar içmedim” demiş ancak kendisini öğrencilik dönemlerinden tanıyanlar Kavanaugh’nun alkol problemi olduğunu ileri sürmüştü. Başkan Trump’a Kavanaugh’nun alkol kullanımı konusunda yalan söyleyip söylemediğine ilişkin endişeli olup olmadığı soruldu. Trump, “Bira içmeyi sevdiği konusunda lafını hiç sakınmamasına şaşırdım” derken, Kavanaugh’nun verdiği ifadede bu konuda yalan söylediğini düşünmediğini söyledi. Trump: İçki içmiyorum, içsem halim ne olurdu? Başkan Trump, Kavanaugh’nun alkol sorunu olduğu iddialarına ilişkin soruları yanıtlarken kendisiyle ilgili olarak “Ben tek bir kadeh bile alkol almadım. İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” diye konuştu. Ağabeyi Fred Trump’ı alkol bağımlılığı sebebiyle kaybeden Donald Trump, alkol ve sigara kullanmamasıyla ilgili zaman zaman daha önce de kamuoyu önünde konuşmuştu.