HABER

Trump FBI'ı Kavanaugh'la ilgili soruşturma başlatmakla görevlendirdi

29.09.2018 00:21 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, geri adım atarak, ABD Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak atadığı Brett Kavanaugh hakkında FBI soruşturması başlatılması talimatı verdi. Trump soruşturmanın "kapsamının kısıtlı olması" ve bir haftayı geçmemesini istedi

Trump FBI'ı Kavanaugh'la ilgili soruşturma başlatmakla görevlendirdi

Başkan Donald Trump, geri adım atarak, ABD Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak atadığı Brett Kavanaugh hakkında FBI soruşturması başlatılması talimatı verdi.

Trump soruşturmanın "kapsamının kısıtlı olması" ve bir haftayı geçmemesini istedi.

Lise yıllarında okul arkadaşı bir kıza tecavüz etmeye çalışmakla suçlanan Kavanaugh bu suçlamaları reddediyor.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Can Dündar Erdoğan’a yanıt verdiCan Dündar Erdoğan’a yanıt verdi
Köln Belediyesi, Erdoğan'ın katılacağı etkinliğin halka açık bölümünü iptal ettiKöln Belediyesi, Erdoğan'ın katılacağı etkinliğin halka açık bölümünü iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan kritik Türkiye ve S-300 açıklaması: Sevkıyat başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan kritik Türkiye ve S-300 açıklaması: Sevkıyat başladı

Facebook'u olanlar dikkat: 50 milyon hesap...

Facebook'u olanlar dikkat: 50 milyon hesap...

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.