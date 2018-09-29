Trump FBI'ı Kavanaugh'la ilgili soruşturma başlatmakla görevlendirdi

Başkan Donald Trump, geri adım atarak, ABD Anayasa Mahkemesi yargıcı olarak atadığı Brett Kavanaugh hakkında FBI soruşturması başlatılması talimatı verdi.

Trump soruşturmanın "kapsamının kısıtlı olması" ve bir haftayı geçmemesini istedi.

Lise yıllarında okul arkadaşı bir kıza tecavüz etmeye çalışmakla suçlanan Kavanaugh bu suçlamaları reddediyor.

