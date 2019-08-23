Trump: ‘Fed Başkanı mı Daha Büyük Düşman Çin Lideri mi?’

Başkan Donald Trump Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali vermediği konuşmasını öfkeyle karşıladı. Powell’ın Çin’le ticaret savaşının ABD ekonomisine yönelik risklerine değinmesinin ardından Trump, “Kim daha büyük düşmanımız, Çin lideri Xi Jingping mi yoksa Jerome Powell mı” diye sordu.

Trump Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: “Fed her zamanki gibi hiçbir şey yapmadı! Benim ne yaptığımı, ki kısa süre içinde açıklanacak, bilmeden ya da sormadan konuşabilmeleri inanılmaz. Bizim çok güçlü dolarımız ve çok zayıf Merkez Bankamız var. Ben her ikisiyle de çok iyi çalışacağım ve harika işler çıkartacağız. Benim tek sorumsa şu, hangisi daha büyük düşman, Jay Powell mı yoksa Başkan Xi mi?”

Trump doları ve Fed’i ilgilendiren bir hamle yapacağına işaret etti ancak bunun ne olduğu açıklık kazanmadı. Başkan daha sonra yazdığı bir Twitter mesajındaysa Çin’in ekonomik yaptırımlarına Cuma günü ilerleyen saatlerde yanıt verileceğini söyledi.

Çin Cuma günü yaptığı bir açıklamayla 75 milyar dolarlık ABD ürününe yüzde 10 ek vergi uygulayacağını bildirmişti.