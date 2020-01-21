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  4. Trump FED'den şikayetçi

Trump FED'den şikayetçi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerinden memnun olduğunu belirtiği açıklamasında yine ABD Merkez Bankası’na (FED) yüklendi.

Trump FED'den şikayetçi

İsviçre, (DHA)- İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerinden memnun olduğunu belirtiği açıklamasında yine ABD Merkez Bankası’na (FED) yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında 50’ncisi düzenlenen ve bu yılki teması İklim Değişikliği olan Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu. İki yıl önce Davos’ta dile getirdiği bazı konulara değinen Trump, Çin ve Meksika ile bu ay yaptığı ticaret anlaşmalarının 21’inci yüzyıl için bir model olduğunu söyledi.

Çin’le ABD ilişkilerinin en iyi seviyede olduğuna değinen Trump, Çin’le zor bir yoldan geçtiklerini ancak şu an Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olağanüstü bir ilişkisi olduğunu belirterek, “Xi Jinping Çin için var, ben ise ABD için ama bunun dışında birbirimizi seviyoruz” dedi. Trump, ayrıca Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Öte yandan Trump, FED’in faizleri çok hızlı yükselttiğini fakat çok yavaş düşürdüğünü belirterek, Fed’in karar sürecini hedef aldı.

‘Yeni harika bir başbakanı’ olan İngiltere ile yeni bir anlaşma yapmak için görüşmeye sabırsızlandığını belirten Trump, ABD’nin WEF’te başlatılan 1 trilyon ağaç girişimine katılacağını duyurdu.

Davos Zirvesi 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

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