HABER

Trump federal hükümetin aylarca kapalı kalmasına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile görüşmesinde Meksika sınırına örülecek duvar için fon sağlanmadığı sürece ABD federal hükümetinin yıllarca kapalı kalabileceğini söylediğini kabul etti - Trump: - "Evet bunu söyledim. O kadar uzun bir süre kapalı kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım" - "Bu ciddi bir ulusal güvenlik konusudur. Oyun oynamıyoruz bunu yapmak zorundayız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söyledi.

Trump, ABD Kongresinin önde gelen temsilcileri ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer'in "Başkan hükümetin aylarca hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söyledi" açıklaması hatırlatılan Trump, "Evet bunu söyledim. O kadar uzun kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım." ifadelerini kullandı.

Meksika sınırından ABD'ye suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin yasa dışı yollarla girdiğini savunan Trump, "Bu ciddi bir ulusal güvenlik konusudur. Oyun oynamıyoruz bunu yapmak zorundayız." dedi.

Kongre geçici bütçede duvar için Trump'ın istediği fonu ayırmadığı için başlayan kriz geçici bütçenin onaylanmaması ile hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 14 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

- Duvarın çelik olacağı vurgusu

Trump'ın açıklamasında Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yapması dikkati çekti.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında bu konuya da değinen Trump, çeliğin daha sağlam olacağını iddia etti. Trump, "Çelik şirketlerimiz işsizdi ben geldiğimde şimdi mucizevi bir şekilde canlanıyorlar." ifadesini kullandı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Dere taştı Adıyaman-Diyarbakır yolunu su bastıDere taştı Adıyaman-Diyarbakır yolunu su bastı
Çanakkale Valisi Tavlı, Lapseki açıklarında bulunan 3 tonluk çapayı incelediÇanakkale Valisi Tavlı, Lapseki açıklarında bulunan 3 tonluk çapayı inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Chuck Schumer Meksika duvarı Trump

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Evrim’in tutuklu olan babası serbest bırakıldı

Kayıp Evrim olayına ilişkin yeni gelişme!

Melih Gökçek çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.