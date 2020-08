Trump Fırtına Nedeniyle Kuzey Carolina'da Acil Durum İlan Etti

Amerika’da Tropik Fırtına Isaias ülkenin doğu kıyısında kuzeye doğru güçlenerek ilerlerken Başkan Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.

Kuzey Carolina’daki kent ve kasabaların afet sonrası çalışmalarını eşgüdümlü olarak yürütebilmeleri amacıyla gereken federal fonların ve yardımın ulaştırılmasını amaçlayan Trump, fırtınanın ilk vurduğu eyaletlerden olan Florida’da da Cumartesi günü acil durum ilan etmişti.

Pazartesi sabahı itibariyle rüzgar hızı saatte 110 kilometreye ulaşan Isaias Fırtınası’nın Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerine önümüzdeki birkaç gün içinde 7 ila 15 santimetre yağış bırakması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, şu an tropik fırtına olarak ilerleyen Isaias’ın Kuzey ve Güney Carolina’ya ulaştığında kasırga gücüne erişebileceği uyarısında bulundu.

Merkezden Pazar günü yapılan açıklamada ayrıca sağanak yağışların Kuzey ve Güney Carolina’da etkili olmasının ardından fırtınanın şiddetinin yavaş yavaş hafifleyeceği de aktarıldı.

Isaias was located about 50 miles (80 km) east of Cape Canaveral, Florida, with maximum sustained winds of 70 miles per hour (110 km per hour), the NHC said.