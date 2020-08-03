HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Fırtına Nedeniyle Kuzey Carolina'da Acil Durum İlan Etti

Trump Fırtına Nedeniyle Kuzey Carolina'da Acil Durum İlan Etti

03.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Amerika’da Tropik Fırtına Isaias ülkenin doğu kıyısında kuzeye doğru güçlenerek ilerlerken Başkan Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde acil durum ilan etti

Trump Fırtına Nedeniyle Kuzey Carolina'da Acil Durum İlan Etti

Amerika’da Tropik Fırtına Isaias ülkenin doğu kıyısında kuzeye doğru güçlenerek ilerlerken Başkan Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.

Kuzey Carolina’daki kent ve kasabaların afet sonrası çalışmalarını eşgüdümlü olarak yürütebilmeleri amacıyla gereken federal fonların ve yardımın ulaştırılmasını amaçlayan Trump, fırtınanın ilk vurduğu eyaletlerden olan Florida’da da Cumartesi günü acil durum ilan etmişti.

Pazartesi sabahı itibariyle rüzgar hızı saatte 110 kilometreye ulaşan Isaias Fırtınası’nın Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerine önümüzdeki birkaç gün içinde 7 ila 15 santimetre yağış bırakması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, şu an tropik fırtına olarak ilerleyen Isaias’ın Kuzey ve Güney Carolina’ya ulaştığında kasırga gücüne erişebileceği uyarısında bulundu.

Merkezden Pazar günü yapılan açıklamada ayrıca sağanak yağışların Kuzey ve Güney Carolina’da etkili olmasının ardından fırtınanın şiddetinin yavaş yavaş hafifleyeceği de aktarıldı.

Isaias was located about 50 miles (80 km) east of Cape Canaveral, Florida, with maximum sustained winds of 70 miles per hour (110 km per hour), the NHC said.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldıKoronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı
Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Son derece nadir uzay kelebeği görüntülendi!

'Uzay kelebeği' görüntülendi!

"Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

ABD'de otobandaki feci kaza böyle görüntülendi

Feci kaza! Bir anda ters döndü

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

Jamaika'da rasta yasağı!

Jamaika'da rasta yasağı!

Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.