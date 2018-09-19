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Trump Florence’ın Ardından Kuzey Carolina’da

19.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Florence Kasırgası’nın vurduğu yerlerden Kuzey Carolina’yı ziyaret etti

Trump Florence’ın Ardından Kuzey Carolina’da

Başkan Donald Trump, Florence Kasırgası’nın vurduğu yerlerden Kuzey Carolina’yı ziyaret etti.

Trump afetin kurbanlarına “Amerika sizinle birlikte yas tutuyor” dedi.

Florence en az 35 kişinin ölümüne neden oldu, Kuzey Carolina’da kasabaları su ve çamur yığınlarının altında bıraktı.

Yetkililer halkı bu hafta daha fazla su baskını olabileceği konusunda uyarıyor.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper 16 nehrin en üst su baskını seviyesinde olduğu ve üç nehrin daha Perşembe gününe kadar bu seviyeye ulaşacağı uyarısında bulundu.

Cooper, “Bu başka hiçbir fırtınaya benzemiyor” dedi.

Vali, federal hükümetten yaraların sarılabilmesi için yardım istedi ve özellikle çiftçilerin büyük kayıp yaşadığını, çok sayıda kişinin de evini kaybettiğini aktardı.

Trump ise yardım çağrılarına “Yüzde yüz yanınızda olacağız” mesajıyla yanıt verdi.

Trump, “Sevdiklerini kaybeden aileler, Amerika sizinle birlikte yas tutuyor, kalbimiz sizinle birlikte kırıldı. Tanrı size korusun. Kaybınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Yanınızdan ayrılmayacağız. Bu yolu sizinle yürüyeceğiz” diye konuştu.

Evlerinden olan ve barınaklarda kalan binlerce kişi devlet yardımı alıyor. Trump, Kuzey Carolina’ya 1,6 milyon yemek dağıtıldığını ve 400 bin kadar yemeğin de Güney Carolina için yolda olduğunu söyledi.

Trump incelemerleri sırasında bir ara gıda dağıtımına da eşlik etti.

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